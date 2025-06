W jednej z największych metropolii na świecie obowiązuje prawo bardzo podobne do tego, które mamy w Polsce. Określa ono maksymalny czas postoju z włączonym silnikiem. W Polsce dotyczy ono pojazdów wszystkich kategorii i ogranicza czas pracy silnika do jednej minuty.

Tam ograniczenie obejmuje głównie samochody ciężarowe i autobusy spoza miejskiej floty, a maksymalny dozwolony czas pracy silnika jest nieco dłuższy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w egzekwowaniu obowiązujących przepisów dużą rolę odgrywa społeczeństwo, a miasto sowicie wynagradza najbardziej zaangażowanych "donosicieli".

Od kilku lat w Nowym Jorku obowiązują specjalne regulacje, które określają maksymalny czas pracy silnika ciężarówki podczas postoju. Zgodnie z nimi, ciężarówka nie może stać z włączonym silnikiem dłużej niż przez 3 minuty. Za złamanie tych przepisów obowiązują surowe kary, które wynoszą od 350 do 600 USD.

Do tego momentu brzmi to, jak normalne prawo w cywilizowanym państwie, które chce zadbać o ekologię. Nietypowo robi się dopiero, gdy dowiadujemy się, że aby skuteczniej karać nieposłusznych kierowców, miasto zdecydowało się wprowadzić niespotykany nigdzie indziej system "uprzejmych donosów". Pozwala on zgłaszającym na otrzymanie 25 proc. kwoty mandatu nałożonego na każdy zgłoszony pojazd.