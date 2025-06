Sławosz Uznański-Wiśniewski już na ISS. Na Ziemi zostawił swojego Passata

Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi po Mirosławie Hermaszewskim Polak w kosmosie. Kapsuła Dragon w środę została wyniesiona w kosmos, a w czwartek dokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Co ciekawe, na Ziemi Sławosz Uznański-Wiśniewski nie jeździ żadnym kosmicznym pojazdem - postawił na model, który w garażu mają tysiące Polaków.