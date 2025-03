Donald Trump ogłosił, że od 3 kwietnia samochody importowane do Stanów Zjednoczonych będą objęte nowym cłem w wysokości 25 proc. Co więcej, 3 maja wejdą w życie cła na niektóre części samochodowe importowane do USA, m.in. silniki i skrzynie biegów, a także komponenty elektryczne.

Wprowadzenie wysokich ceł będzie miało wpływ na całą gospodarkę światową, bowiem Stany Zjednoczone są dużym rynkiem samochodowym, a znaczna część sprzedawanych w tym kraju pojazdów pochodzi z importu.

W 2023 roku do USA przywieziono około 8 mln samochodów, co stanowiło połowę całej sprzedaży. Około 4 mln mln z nich wyprodukowano w Meksyku i Kanadzie, resztę - w Korei Południowej (1,54 mln), Japonii (1,38 mln) i Europie. Wśród krajów europejskich wiodącymi eksporterami są Niemcy (447 tys.), Wielka Brytania (97 tys.), Słowacja (93 tys.) i Szwecja (88 tys.). Ponadto w USA sprzedano niespełna 107 tys. samochodów wyprodukowanych w Chinach.

Amerykańscy producenci chłodno przyjęli cła

Wbrew pozorom, z ceł nie są zadowoleni również producenci amerykańscy. Amerykańskie stowarzyszenie producentów samochodów, zrzeszające General Motors, Forda i Stellantisa (który przejął Chryslera) w oświadczeniu napisało, że "ważne jest aby cła były wdrażane w sposób, który nie spowoduje wzrostu cen dla konsumentów i zachowa konkurencyjność zintegrowanego sektora motoryzacyjnego Ameryki Północnej".

Przyczyna takiego chłodnego przyjęcia ceł jest jasna - analitycy i ekonomiści wskazują, że głównym efektem wprowadzenia ceł, będzie wzrost cen samochodów w USA, który pociągnie za sobą spadek sprzedaży i produkcji.

Cła Trumpa będą szokiem dla Amerykanów

Według Patricka L. Andersona, dyrektora Anderson Economic Group, "amerykańscy nabywcy samochodów i pracownicy branży motoryzacyjnej przeżyją szok", Według eksperta cła oznaczają wzrost cen samochodów o od 4 tys. do 10 tys. dolarów (w przeliczeniu oznacza to wzrost nawet o ok. 39 tys. zł) i dotyczy to również amerykańskich aut.

Anderson uważa, że przewidywany wzrost cen będzie miał "dramatyczny negatywny wpływ na sprzedaż samochodów w Stanach Zjednoczonych" i doprowadzi do utraty miejsc pracy w wielu amerykańskich stanach.

Także Jennifer Safavian, dyrektor generalna Autos Drive America, prognozuje, że za sprawą ceł "produkcja i sprzedaż samochodów w Stanach Zjednoczonych stanie się droższa". To według niej doprowadzi do wyższych cen i zarazem mniejszego wyboru dla amerykańskich klientów.

Tak samo uważa Sam Fiorani, firmy analitycznej AutoForecast Solutions, który powiedział, że wygranych na cłach jest bardzo niewielu, a wśród przegranych są amerykańscy konsumenci, bo "będą mieli mniejszy wybór i wyższe ceny”.

Ogłoszenie ceł wywołało spadek spadki cen akcji koncernów samochodowych na wszystkich światowych giełdach, również amerykańskich, gdzie potaniały akcje Forda, Generals Motors i Stellantisa.

Na cłach skorzysta tylko jeden producent. To Tesla

Analitycy wskazują jednak, że jest jeden producent, który na cłach niewątpliwie skorzysta. Chodzi oczywiście o Teslę. Firma ma w USA duże zakłady produkcyjne, w których powstają samochody na rynek lokalny, wobec czego nie dotkną jej cała importowe.

Tesla już zdążyła się pochwalić w serwisie X, że jej modele są najbardziej amerykańskimi samochodami, jakie można kupić w USA.

Rozwiń

Jednak nawet Tesle w niewielkim stopniu mogą podrożeć, bowiem w zależności od modelu, w USA produkowanych jest od 60 do 75 proc. części wykorzystywanych do produkcji samochodów.

Oczywiście Trump zapewnia, że Elon Musk, który jest jednym z jego najważniejszych współpracowników, nie jest dotknięty konfliktem interesów i nigdy nie prosił o żadną przysługę biznesową. Jeśli to prawda, to zamiana Białego Domu w salon wystawowy Tesli i otwarte reklamowanie tych samochodów musiało być własną inicjatywą amerykańskiego producenta.

Którzy producenci ucierpią na amerykańskich cłach?

Poza Teslą stosunkowo cła stosunkowo w najmniejszym stopniu dotkną Forda, który produkuje w USA 80 proc. sprzedawanych tam samochodów. W Meksyku produkowane są m.in. Modele Maverick i Bronco Sport oraz elektryczny Mustang Mach-E. Stellantis importuje do USA m.in. Jeepy Compass i Wagoneer S, Chryslera Pacifica, Dodge'a Hornet i Fiata 500. Z kolei General Motors - Chevrolety Silverado, Trax i Equinox.

Zarówno Stellantis, jak General Motors produkują w Stanach Zjednoczonych około 60 proc. sprzedawanych tam samochodów. Co prawda, większość importowanych modeli powstaje w Meksyku i Kanadzie, więc cła nie obejmą ich już od 3 kwietnia, ale wiadomo, że jest to tylko sytuacja tymczasowa.

Z kolei wśród producentów, których cła dotkną najbardziej znajduje się Hyundai (do którego należy Kia). Koncern ma w USA dwa zakłady produkcyjne, mimo tego około połowa z dwóch milionów sprzedanych Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku samochodów obu marek było importowanych. Zakładając niezmienioną sprzedaż w tym roku, Hyundai musiałby zapłacić 7 mld dolarów cła, co stanowi około 40 proc. jego zysku operacyjnego. Nie ma szans, by koreański producent wziął na siebie takie obciążenie.

Również w wypadku Toyoty około połowy sprzedawanych w USA aut pochodzi z importu. Japoński koncern, największy na świecie producent, ma w USA cztery zakłady produkujące samochody i dwa produkujące silniki.

Cła będą również dużym obciążeniem dla niemieckich producentów premium, czyli BMW, Mercedesa i Porsche. Z importu pochodzą wszystkie sprzedawane w USA samochody Audi, Land Rovera i Alfy Romeo.

Oczywiście można się spodziewać, że Unia Europejska, Kanada, Korea, Chiny czy Japonia podejmą stosowne kroki i w rewanżu obłożą cłami samochody amerykańskie. To może być pewien problem dla Tesli, chociaż trzeba pamiętać, że firma ma swoje zakłady m.in. w Chinach i Niemczech.

