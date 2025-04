Rolnik zgubił dwa baloty siana. Teraz musi oddać prawie 2 mln zł

1,9 mln zł z własnej kieszeni oddać musi Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu pewien rolnik, który zgubił na drodze dwa baloty siana. To ekstremalny przykład, ale nie jest on wcale odosobniony. Każdego roku na naszych drogach dochodzi do kuriozalnych zdarzeń spowodowanych przez kierowców bez ważnego ubezpieczenia OC. Dla wielu z nich oznaczają one długi do końca życia. Wszystko przez regres ubezpieczeniowy.