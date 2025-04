To bardzo ważne dla klientów firmy DallBogg. W ich interesie leży, żeby upewnili się, kiedy kończy się polisa wystawiona przez firmę DallBogg i zadbali o to, żeby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych tak, aby pomiędzy polisami nie było nawet jednego dnia przerwy. Muszą to zrobić u innego ubezpieczyciela, co wynika z zakazu sprzedaży polis przez DallBogg wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ruszając w trasę upewnijmy się co do ważności naszego ubezpieczenia OC