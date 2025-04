Tylko wjechali na przejazd kolejowy. Stracą 2 tys. złotych

Sławomir Matz

Kierowcy nigdy się nie nauczą. Taki wniosek można wyciągnąć po obejrzeniu najnowszego filmu udostępnionego przez oficjalny profil CANARD na Facebooku. Pokazuje on stosunek wielu kierujących do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych. Jej ignorowanie to nie przelewki.