Policja wystawia mandaty za zły kąt. Chwila nieuwagi i 4000 zł kary

Najbardziej "podchwytliwa" jest ostatnia z wymienionych sytuacji, a to wręcz typowy widok na polskich przejazdach. Gdy po długich minutach czekania wreszcie przejedzie pociąg i rogatki zaczynają się podnosić, zniecierpliwieni kierujący ruszają jak najszybciej. To poważny błąd, ponieważ szlabany muszą zostać całkowicie uniesione, aby można było wjechać na przejazd. Jeśli nie są ustawione pionowo, a więc pod kątem mniejszym niż 90 stopni, policjant może wypisać mandat na 2000 zł oraz 15 punktów karnych.

Niektórym może wydać się to przesadą i zwykłą pułapką na nieświadomych kierowców, ale jest wręcz przeciwnie. "Pułapką" jest tu fakt, że podnoszące się rogatki, mogą w każdej chwili zatrzymać się i zacząć ponownie opadać. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy zaraz po pierwszym pociągu nadjeżdża drugi. Istnieje wtedy spore ryzyko, że kierowcy, którzy za bardzo się pospieszyli, nie zdążą zajechać z torów. A to grozi tragedią i właśnie za taką niewiedzę, kierowcom przysługuje tak wysoki mandat.

Jeśli nadal uważacie, że 2000 zł mandatu za przejechanie pod nie do końca podniesioną rogatką to dużo, nie mamy dla was dobrych wiadomości. Zgodnie z obowiązującym od kilku lat taryfikatorem, najpoważniejsze wykroczenia drogowe podlegają zasadzie recydywy. Oznacza to, że jeśli w ciągu dwóch lat po raz drugi popełnicie to samo wykroczenie, otrzymacie mandat w podwójnej kwocie. W omawianych przypadkach przekłada się to na 4000 zł.