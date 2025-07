Jeszcze kilka lat temu wielu kierowców stosowało prostą taktykę - gdy przyszło wezwanie do wskazania sprawcy wykroczenia, odpowiadali, że nie pamiętają, kto prowadził pojazd w danym dniu. Kara za taką "niepamięć" wynosiła zawsze 500 złotych bez punktów karnych. Dla wielu było to korzystniejsze niż mandat za znaczne przekroczenie prędkości.

Ustawodawca szybko zorientował się, że taka regulacja zachęca do oszustw. Przepisy zostały zaostrzone w sposób radykalny - teraz kara za niewskazanie sprawcy to minimum dwukrotność kwoty za popełnione wykroczenie, ale nie mniej niż 800 złotych.

Oszuści liczą na to, że brak sprawnej wymiany informacji sprawi, iż sprawa zostanie umorzona. Niestety dla nich, realia coraz częściej są nieco inne. Powstały bowiem 32 Krajowe Punkty Kontaktowe działające we wszystkich państwach członkowskich UE oraz krajach o statusie obserwatorów, w tym w Norwegii, Gruzji, Mołdawii, Ukrainie, Czarnogórze i Armenii.

Dodatkowo zastosowanie może mieć artykuł 65 kodeksu wykroczeń, który penalizuje umyślne wprowadzanie w błąd organów państwowych co do tożsamości własnej lub innej osoby. Kara może wynosić od ograniczenia wolności do grzywny, ale w połączeniu z zarzutami karnymi może prowadzić do znacznie surowszych konsekwencji.