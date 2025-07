Do zmiany warunków pogodowych przygotowana jest również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która utrzymuje stały kontakt ze służbami i wykonawcami inwestycji w całej Polsce.

Jak przekazała GDDKiA, prace zabezpieczające obejmują nie tylko drogi oddane do użytku, ale również te, które dopiero powstają. Zabezpieczono budowy obiektów mostowych poprzez oczyszczenie koryt rzek, a także materiały pozostające na placach budów. Wykonawcy sprowadzili na inwestycje dodatkowych ludzi i sprzęt np. pompy o dużej wydajności.

Drogi ekspresowe i autostrady w Polsce również są przygotowane na dynamiczną sytuację pogodową. Wzdłuż nich znajduje się odpowiednia infrastruktura odwodnieniowa, taka jak rowy melioracyjne czy zbiorniki retencyjne. To właśnie one w przypadku nawalnych opadów mają odprowadzać nadmiar wody i zapewniać bezpieczeństwo przejeżdżającym pojazdom.

Ponadto, jak pokazuje przykład przeprawy pod Zakopianką, budowanej w rejonie węzła Krzyszkowice, również infrastruktura tunelowa jest przygotowana na odprowadzenie dużej ilości wody. W nowobudowanym tunelu znajdą się dwie wysokowydajne pompy zdolne do przepompowania 30 l w ciągu sekundy. Jest to standardowe rozwiązanie, spotykane we wszystkich tego typu obiektach w naszym kraju.