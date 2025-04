4 tys. zł kary lub więzienie za zdjęcie lub film. Policja bez taryfy ulgowej

Wyobraźmy sobie sytuację: dochodzi do wypadku drogowego, a świadkowie, zamiast pomóc lub przynajmniej nie przeszkadzać, wyciągają telefony i zaczynają nagrywać. Takie zachowanie to nie tylko kwestia braku kultury – w Niemczech, ale i w Polsce to przestępstwo, za które grozi surowa kara. Policja prowadzi krucjatę i surowo karze tych, którzy się tego dopuszczają