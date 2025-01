W swoich biuletynach policjanci podkreślają, że każdy uczestnik ruchu, zgodnie z zapisami w ustawie Prawo o ruchu drogowym, powinien "unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, a przez działanie rozumie się również zaniechanie". Co to konkretnie oznacza?

Jeśli dojdzie do zagrożenia w ruchu drogowym należy zrobić wszystko, aby je niezwłocznie usunąć, a jeśli nie jest to możliwe, powiadomić o nim innych uczestników ruchu. W polskim prawie istnieje rozróżnienie między wypadkiem, a kolizją i zgodnie z nim należy podjąć odpowiednie czynności - albo wręcz przeciwnie, na przykład, jak mówi prawo, "nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku".

Jak wspomnieliśmy we wstępie, wypadek to takie zdarzenie drogowe, w którym są osoby poszkodowane. Prawo jednak precyzyjnie określa ramy czasowe ewentualnej hospitalizacji, jeśli zdarzenie ma zostać uznane jako wypadek.

Wypadek drogowy to zdarzenie wynikające z co najmniej nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (lądowym, wodnym lub powietrznym), którego skutkiem są obrażenia ciała innej osoby skutkujące naruszeniem czynności narządu ciała lub rozstrojem zdrowia trwającym powyżej 7 dni, lub śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu

Czym jest kolizja? To takie zdarzenie, w którym nikt nie ucierpiał, a uszkodzone zostało jedynie mienie (auta, budynek, infrastruktura uliczna). W przypadku kolizji nie jest konieczne wzywanie policji, jeśli uczestnicy zdarzenia są zgodni co do tego, kto ją spowodował. Policję natomiast trzeba wezwać zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że jeden z uczestników jest pod wpływem alkoholu lub gdy strony nie są w stanie się dogadać co do tego, kto spowodował kolizję.