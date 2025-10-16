W skrócie Koncern Stellantis wstrzymuje produkcję w sześciu europejskich fabrykach, aby uporać się z nadmiarem niesprzedanych aut i zrównoważyć produkcję.

Problemy dotknęły także polski zakład w Tychach, gdzie przewidziano 9-dniowy przestój obejmujący szkolenia i przymusowe urlopy dla pracowników.

Zmiany są efektem głębokiej restrukturyzacji firmy pod kierunkiem nowego dyrektora generalnego, Antonio Filosy.

Koncern Stellantis znalazł się pod presją spadającego popytu na niektóre modele, co zmusiło firmę do czasowego wstrzymania produkcji w części europejskich fabryk. Problemem są zalegające na placach niesprzedane samochody, które w połączeniu z nadmiernymi mocami produkcyjnymi w Europie powodują dodatkowe komplikacje. Grupa podkreśla, że priorytetem jest obecnie "zrównoważenie produkcji" i odblokowanie zatłoczonej przestrzeni przy zakładach.

Stellantis wstrzymuje prace w sześciu europejskich zakładach

Przewidziane przerwy w produkcji dotkną aż sześciu europejskich fabryk. Najdłużej - aż 62 dni - linie produkcyjne będą zatrzymane we francuskim Poissy. Planowane przerwy dotyczą także fabryk w niemieckim Eisenach, hiszpańskiej Saragossie i Madrycie oraz we włoskim Pomigliano gdzie powstają m.in. modele Alfa Romeo Tonale i Fiat Panda.

Co z polskim zakładem Stellantisa w Tychach?

Niestety, także zakład Stellantis w Tychach odczuje skutki przestojów. Fabryka ta jest jednym z filarów polskiej motoryzacji - w latach 2023-2024 uruchomiono tu produkcję trzech nowych modeli: Jeepa Avengera, Fiata 600 i Alfy Romeo Junior. Obecnie w zakładzie pracuje 2 600 osób, a w ubiegłym roku z linii produkcyjnych wyjechało ponad 224 tysiące samochodów. Jak podaje serwis Tychy Nasze Miasto - praca w tyskim zakładzie stanie łącznie na 9 dni - 10, 13, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 października. Czas, w którym będą odbywać się przestoje, zostanie poświęcony m.in. na szkolenia. Niestety dla części pracowników przestój ma oznaczać przymusowy urlop.

Przedstawiciele Solidarności oraz innych związków zawodowych w tyskim zakładzie podpisali porozumienie z pracodawcą dotyczące nadchodzących przestojów. Pierwsze trzy dni pracownicy odpracują w terminach wskazanych przez firmę, kolejne trzy dni będą traktowane jako dni postojowe z 80-procentowym wynagrodzeniem. Natomiast ostatnie dwa dni, 30 i 31 października, spędzą na urlopach.

Trwa gruntowna restrukturyzacja Stellantisa

Koncern Stellantis zmaga się obecnie z głęboką restrukturyzacją, prowadzoną przez nowego dyrektora generalnego, Antonio Filosa. 52-letni Włoch objął stanowisko w maju 2025 roku, zastępując Carlosa Tavaresa, którego odejście z końcem 2024 roku zaskoczyło wielu ekspertów branżowych.

Antonio Filosa związany jest z Fiat Chrysler Automobiles od ponad 20 lat, rozpoczynając tam swoją karierę jeszcze przed połączeniem z PSA Peugeot-Citroen, które w 2021 roku utworzyło koncern Stellantis. W ostatnich latach pełnił funkcję dyrektora operacyjnego grupy w Ameryce, a wcześniej - do października ubiegłego roku - był dyrektorem generalnym marki Jeep.

