W skrócie Coraz częściej pojawiają się przypadki oszustw z fałszywymi kodami QR pozostawianymi na samochodach jako wezwania do zapłaty.

Podrabiane wezwania wyglądają jak autentyczne dokumenty państwowe i kierują ofiary na spreparowane strony wyłudzające dane.

Specjaliści apelują o ostrożność przy skanowaniu kodów QR i zalecają weryfikację źródła dokumentu oraz zgłaszanie prób oszustwa.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kody QR stały się nieodłącznym elementem codziennego życia, ułatwiając wiele czynności. Niestety, ich popularność wykorzystali przestępcy, wprowadzając nową formę oszustwa zwaną "quishingiem". Polega ona na podszywaniu się pod legalne kody QR w celu wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy od niczego niepodejrzewających użytkowników.

Fałszywe kody QR to już plaga. Oszuści mają nowy patent

Przypadki oszustw związanych z fałszywymi kodami QR zdarzały się już wielokrotnie. Kody te pojawiały się między innymi na ładowarkach do aut elektrycznych oraz przy miejskich parkometrach. Od pewnego czasu przestępcy podszywają się także pod Krajową Administrację Skarbową i rozprowadzają fałszywe wezwania do zapłaty mandatu.

Podrobione wezwania za wycieraczką. Jak działają oszuści?

Oszustwo rozpoczyna się od umieszczenia za szybą pojazdu podrobionego zawiadomienia o rzekomym naruszeniu przepisów, takich jak nieprawidłowe parkowanie czy przekroczenie dozwolonej prędkości. Dokument jest starannie przygotowany i sprawia wrażenie autentycznego. Oszuści powołują się w nim na ustawę "Prawo o ruchu drogowym" oraz wykorzystują logotypy instytucji, by zwiększyć jego wiarygodność. Zawiera on szczegółowe informacje, w tym numer sprawy, odniesienia do konkretnych artykułów ustawy oraz kod QR umożliwiający dokonanie szybkiej płatności.

Po zeskanowaniu kodu QR użytkownik trafia na stronę wyglądającą niemal identycznie jak serwisy rządowe lub bankowe. Wprowadzenie danych i dokonanie płatności sprawia, że pieniądze trafiają w ręce oszustów. Ofiara może wówczas paść ofiarą kolejnych ataków, w tym kradzieży tożsamości lub utraty dostępu do kont bankowych.

Rozwiń

Nieprawdziwe kody QR. Jak nie paść ofiarą przestępców?

Eksperci bezpieczeństwa od dawna ostrzegają przed takim typem oszustw. Przed zeskanowaniem kodu QR warto zastosować kilka prostych metod weryfikacji. Przestrzeganie tych zasad pozwala uniknąć problemów i zabezpieczyć się przed oszustami.

Uważnie sprawdzaj dokumenty. Prawdziwe mandaty drogowe w Polsce są wystawiane osobiście przez funkcjonariuszy lub wysyłane listem poleconym.

Ostrożnie ze skanowaniem QR. Kody QR z nieznanych źródeł mogą służyć przestępcom do wyłudzania pieniędzy.

Weryfikuj źródło informacji: Oficjalne serwisy państwowe mają adresy kończące się na .gov.pl. Unikaj podejrzanych domen.

Kontakt z właściwymi służbami. W razie wątpliwości potwierdź autentyczność zawiadomienia, dzwoniąc do policji lub straży miejskiej.

Chroń swoje dane. Nie udostępniaj informacji osobowych ani bankowych na niezaufanych stronach.

Szybka reakcja po zapłacie. Jeśli nieświadomie dokonasz płatności, natychmiast zgłoś to bankowi i policji, podając wszystkie szczegóły oszustwa.

Byliśmy na pierwszych urodzinach Omoda & Jaecoo w Polsce. Zobacz nowe modele marki Content Studio