W skrócie Na Podkarpaciu powstaje tunel pod górą Hyb, będący częścią drogi ekspresowej S19 i międzynarodowej trasy Via Carpatia.

Budowa tunelu to duże wyzwanie inżynieryjne ze względu na trudne warunki geologiczne Karpat fliszowych.

Nad realizacją i bezpieczeństwem inwestycji czuwają naukowcy z AGH, stosując zaawansowane techniki monitorowania i tunelowania.

Tunel pod górą Hyb. 1 km pod ziemią na trasie S19

Tunel pod górą Hyb budowany jest na odcinku drogi ekspresowej S19 pomiędzy miejscowościami Lutcza i Domaradz. Cały fragment ma ok. 6,4 km długości, a sam tunel - blisko 1 km. Będzie to obiekt dwunawowy, wyposażony w system wentylacji, oświetlenia i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wykonawcą robót jest firma Kolin, a nadzór naukowo-techniczny nad inwestycją sprawują eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Umowę z GDDKiA podpisano w marcu 2025 r. Naukowcy z AGH prowadzą stały nadzór nad projektowaniem i realizacją tunelu oraz nad zabezpieczeniem terenów osuwiskowych w jego otoczeniu.

Budowa w trudnym terenie Karpat fliszowych

Tunel powstaje w obszarze wschodnich Karpat Zewnętrznych, znanych jako Karpaty fliszowe. To teren o wyjątkowo złożonej budowie geologicznej, w którym dominują piaskowce, zlepieńce i łupki ilaste. Występują tu uskoki, niestabilne warstwy skalne i liczne osuwiska, dlatego realizacja inwestycji jest technicznie bardzo trudna.

Z tego powodu prace objęto szczegółowym monitoringiem geotechnicznym i hydrogeologicznym. Inżynierowie prowadzą pomiary inklinometryczne, geodezyjne oraz badania wód podziemnych. Dane z pomiarów pozwalają na bieżąco korygować założenia projektowe i dostosowywać parametry obudowy wstępnej, zapewniając bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i przyszłym użytkownikom drogi.

Tunel drążony jest metodą NATM, czyli Nową Austriacką Metodą Tunelowania. Technologia ta, wykorzystywana wcześniej m.in. przy budowie tunelu S3 Bolków-Kamienna Góra, pozwala na elastyczne reagowanie na zmienne warunki geologiczne i ogranicza ryzyko deformacji konstrukcji. Nad bezpieczeństwem budowy czuwają specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Via Carpatia - kręgosłup transportowy Europy Środkowej

Droga ekspresowa S19 jest częścią korytarza Via Carpatia - międzynarodowej trasy o długości około 700 km po stronie polskiej. Szlak połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, tworząc główną oś transportową między Bałtykiem a Morzem Egejskim.

W Polsce Via Carpatia przebiega przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie, łącząc kluczowe ośrodki gospodarcze wschodniej części kraju. Tunel pod górą Hyb ma istotne znaczenie dla ciągłości trasy, umożliwi płynny przejazd przez górskie rejony Podkarpacia i skróci czas podróży między Rzeszowem a granicą ze Słowacją.

