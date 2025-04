Projekt nowelizacji pojawił się w Rządowym Centrum Legislacji już na początku roku i trafił do uzgodnień międzyresortowych. Obecnie zaś przechodzi konsultacje publiczne, natomiast zmiany w przepisach powinny wejść w życie już pod koniec bieżącego roku lub, gdyby prace się przeciągnęły, na początku przyszłego.

Oznacza to, że nowe przepisy nie będą dotyczyć dróg ekspresowych i autostrad, a także innych dróg, na których kierunki ruchu są od siebie oddzielone. Prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie niezabudowanym dotyczyć ma tylko dróg jednojezdniowych, a więc tych, które statystycznie pochłaniają aż 8 z 10 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce.

Co grozi za jazdę z zatrzymanym prawem jazdy? Nowe kary

Jak poinformował Interię kom. Robert Opas, w 2024 roku policjanci drogówki zatrzymali 263 takich właśnie kierowców. Co więcej skontrolowano też 44 kierujących, którzy prowadzili samochód w okresie obowiązywania wydłużonego do 6 miesięcy zatrzymania uprawnień, czyli takich, których już raz przyłapano na takim zachowaniu.

Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4, 5 lub 7 lub decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana albo pomimo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a albo art. 135a ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami na okres 5 lat od dnia stwierdzenia tego zdarzenia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowe przepisy zakładają możliwość ubiegania się o prawo jazdy kategorii B osobie niepełnoletniej, która ukończyła 17. rok życia. Dokument (ze specjalnym kodem), do uzyskania pełnoletności jego posiadacza, obowiązywać ma wyłącznie na terytorium Polski i ma być obarczony szeregiem obostrzeń.

Przykładowo, przez pierwsze 6 miesięcy od daty jego wydania (nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia) kierowca będzie mógł prowadzić samochód wyłącznie w towarzystwie dorosłego pasażera. Nazywany w ustawie ”osobą towarzyszącą”, spełniać musi konkretne wymagania:

nie znajdować się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

posiadać prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat, które nie jest zatrzymane na podstawie art. 135 ust. 1, pkt. 2 albo art. 135a, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

Intencja ustawodawcy jest więc tutaj jasna - uzyskanie prawa jazdy o rok wcześniej ma pozwolić młodemu kierowcy na uzyskanie doświadczenia za kierownicą pod okiem doświadczonej osoby. Co ważne, to 17-latek będzie odpowiadał za to, czy jego "opiekun" spełnia wszystkie wymienione wymogi: