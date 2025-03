Na polskim rynku samochodów ”made in China” zaszła ostatnio nieoczekiwana zmiana. W liczbach bezwzględnych absolutnym numerem jeden pozostaje nad Wisłą marka MG, ale o gigantyczne wzrosty rejestracji notują marki Jaecoo i Omoda. Ich skumulowany wynik w lutym (831 rejestracji) jest wyższy niż w przypadku MG (816 rejestracji).

Chery wkracza nad Wisłę. Jakie auta trafią do Polski?

Nowe dane z Polskiego rynku zapowiadają ostrą konkurencję pomiędzy chińskimi koncernami, co powinno ucieszyć nabywców. Zarówno Jaecoo , jak i Omoda należą do szykującego się na ekspansję w Polsce chińskiego koncernu Chery .

Jak poinformował Interię Hong Binbao, brand manager Chery Polska, jeszcze przed końcem marca do Polski trafią pierwsze cztery pojazdy demonstracyjne. Mają to być modele:

Pierwsza partia samochodów ma dotrzeć do Polski w czerwcu. Następnie zorganizujemy w Warszawie wydarzenie związane z wprowadzeniem marki i produktu Chery, aby podzielić się bardziej szczegółowymi informacjami o produkcie

Do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że począwszy od lipca, gdy oficjalnie działać zaczną pierwsze polskie salony Chery , w ofercie pojawi się rodzinny SUV Chery Tiggo 7 .

Chery Tiggo 7 ma 4,55 m długości, 1,86 m szerokości i 1,69 mm wysokości, a rozstaw osi tego modelu to 2,67 m. Bazowa wersja napędzana będzie benzynowym silnikiem 1.6 TGDI (turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa). Jednostka, która standardowo parowana będzie z siedmiostopniową, dwusprzęgłową skrzynią DCT o 7 przełożeniach rozwija 147 KM i 275 Nm.

bezprzewodową ładowarkę do smartfona o mocy 50W,

Ceny Tiggo 7 mają zaczynać się od 27 tys. euro (ok. 117 450 zł), a najdroższe wersje odmiany spalinowej osiągną poziom 35 tys. euro (ok. 152 250 zł). Takie ceny oznaczają, że na rynku może dojść do prawdziwej rewolucji.