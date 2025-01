Chiński gigant oficjalnie wchodzi do Polski. MG może się pakować?

To już oficjalne. Chery International ogłosiło, że ”planuje wejście na rynek polski, koncentrując się na wprowadzeniu na rynek serii Tiggo”. Wraz z nią w Polsce pojawi się m.in. Chery TIGGO 7 – auto, które trzeci raz z rzędu zdobyło właśnie tytuł najlepiej sprzedającego się suva segmentu C w Chinach.

Przypomnijmy – już w październiku informowaliśmy, że Chery International przymierza się do debiutu na polskim rynku . To prawdziwe trzęsienie ziemi, bo firma jest dziś największym chińskim eksporterem samochodów osobowych.

Już w grudniu najpopularniejszych chiński SUV segmentu C – Chery Tiggo 7 – uzyskał certyfikat WVTA, co oficjalnie otworzyło mu drogę do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Co najważniejsze – bramą do rynków Starego Kontynentu stanie się Polska.