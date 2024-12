Spis treści: 01 MG lepsze niż Suzuki i Mazda. Polacy pokochali auta made in China

30 listopada minął równy rok, od polskiego debiutu MG Motor. Ta dawna brytyjska marka należy obecnie do chińskiego koncernu SAIC Motor. Tak krótki czas wystarczył, by polscy nabywcy zarejestrowali ponad 5,5 tys. samochodów tego producenta. Daje to wynik na poziomie ponad 450 samochodów miesięcznie.



W sumie na polskie drogi trafiło już ponad 5,5 tys. nowych MG. Do końca przyszłego roku w Polsce funkcjonować ma 40 punktów sprzedaży informuje Interię Agata Korzeb reprezentująca firmę w kontaktach z mediami.

To imponujący wynik, zwłaszcza że wszystkie sprzedawane w Europie samochody MG Motor, produkowane są w chińskich fabrykach. SAIC Motor to państwowy koncern z siedzibą w Szanghaju, którego korzenie sięgają 1955. Chiński potentat wyprodukował w ubiegłym roku ponad 2,1 mln samochodów. Jest też właścicielem fabryk (joint venture), które produkują np. sprzedawane na chińskim rynku Volkswageny.



Chociaż od debiutu marki w Polsce minął dopiero rok, MG na dobre wdarło się do pierwszej 20. rankingu najchętniej wybieranych przez nabywców producentów samochodów. W październiku zarejestrowano w naszym kraju 682 samochody chińsko-brytyjskiego producenta, co dało MG 17. pozycję wśród najchętniej wybieranych marek. Rynkowy beniaminek, który jeszcze rok temu nie dysponował w Polsce żadnym salonem sprzedaży, wyprzedził w październikowej statystyce takie sławy, jak np.:

18. Suzuki (668 rejestracji),

19. Nissan (579 rejestracji),

20. Mazda (545 rejestracji),

21. Honda (431 rejestracji).



Wierzymy, że każdy zadowolony klient staje się ambasadorem naszej marki, a naszym celem jest stały rozwój - chcemy, by MG znalazło się w TOP10 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce podkreśla Peng Lin, General Manager SAIC Motor Poland

Największym zainteresowaniem cieszy się nowy MG HS, który od swojej premiery znalazł już 1422 nowych nabywców. W październiku HS odpowiadał aż za 597 z 682 zarejestrowanych w Polsce MG czyli blisko 87 proc. ogółu sprzedaży.

Nieosiągalny dla konkurencji wynik to efekt dostępności u dealerów dwóch generacji modelu. Poprzednią, która wciąż imponuje rozmiarami i poziomem wyposażenia, kupić można już za niespełna 104 tys. zł. Ceny aktualnej, którą łączy z poprzednikiem jedynie nazwa, rozpoczynają się od 109 900 zł za bazową, acz dość bogato wyposażoną wersję Ecxite. Topowa odmiana MG HS - Exclusive - to wydatek 120 900 zł (ręczna skrzynia biegów) lub 129 900 z automatem.

To około 10 tys. zł więcej niż wydać trzeba obecnie na nową Dacię Duster z napędem hybrydowym, a pamiętajmy, że mowa dużym, rodzinnym suvie. Pod względem rozmiarów, przestrzeni w kabinie czy poziomu wyposażenia nowy MG HS bez kompleksów stawać może w szranki z takimi gwiazdami sprzedaży, jak Toyota RAV4 czy Volkswagen Tiguan. Każde z tych aut w bazowych odmianach kosztuje dziś przynajmniej 160 tys. zł.

Nawet pamiętając o tym, że liczba rejestracji modelu HS to w dużej mierze zasługa obecności w ofercie dwóch generacji modelu, wynik sprzedażowy chińskiego auta robi wrażenie. Październikowy rezultat - 597 rejestracji - plasuje MG HS na 20. miejscu najczęściej kupowanych nowych aut w Polsce. Rezultat jest daleko lepszy, niż np. tak lubionych przez polskich kierowców modeli, jak:

Opel Astra (37. miejsce, 333 rejestracje w październiku),

Volkswagen Passat (38. miejsce, 328 rejestracje w październiku),

Suzuki Vitara (45. miejsce, 283 rejestracje w październiku),

Dacia Jogger (50 miejsce, 260 rejestracji w październiku).

Warto jeszcze dodać, że według danych z połowy listopada, sam nowy MG HS znalazł się już na 11. miejscu wśród najchętniej kupowanych nowych samochodów w Polsce.