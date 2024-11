Spis treści: 01 Najczęściej kupowane nowe auta w Polsce. Toyota deklasuje rywali

02 Polacy pokochali samochody z Chin. MG lepszy niż Suzuki i Mazda

03 MG HS lepsze niż Astra i Passat. Omoda wyprzedza Mitsubishi

Instytut SAMAR podsumował właśnie październikowe statystyki sprzedaży nowych samochodów w Polsce. Ogólny wynik - ponad 48,1 tys. rejestracji - jest o blisko 18 proc. lepszy niż przed rokiem. W salonach widać też poruszenie przed planowanymi na styczeń podwyżkami wynikającymi z wprowadzenia nowych norm emisji CO2. Nowe prognozy mówią, że cały bieżący rok zamknąć się może sprzedażą około 550 tys. samochodów osobowych. Dla porównania, w 2023 roku było to nieco ponad 475 tys. pojazdów.

Najczęściej kupowane nowe auta w Polsce. Toyota deklasuje rywali

Najchętniej wybieraną w Polsce marką pozostaje Toyota (8961 rejestracji w październiku). Drugie miejsce zajmuje Skoda z październikowym wynikiem 4835 zarejestrowanych aut. Podium zamyka Volkswagen (3646 rejestracji). W pierwszej piątce najczęściej wybieranych marek w Polsce znajdziemy jeszcze siostrzane marki: KIA (2960 rejestracji) i Hyundai (2711 rejestracji).

Dziesiątka najczęściej rejestrowanych nowych aut w Polsce w październiku to:

Toyota Corolla: 2081 rejestracji, Toyota C-HR: 1872 rejestracji, Toyota Yaris: 1400 rejestracji, Kia Sportage: 1348 rejestracji, Toyota Yaris Cross: 1319 rejestracji, Skoda Octavia: 1175 rejestracji, Hyundai Tucson: 1139 rejestracji, Dacia Duster: 1110 rejestracji, Seat Ateca: 1004 rejestracji, Skoda Superb: 952 rejestracji.



Polacy pokochali samochody z Chin. MG lepszy niż Suzuki i Mazda

Na tym tle imponująco prezentuje się tempo zadomawiania się na polskim rynku producentów z Chin. Wynik 682 październikowych rejestracji MG oznacza, że sprzedażowy beniaminek sklasyfikowany został na 17. pozycji w rankingu 50 najchętniej wybieranych marek samochodowych w tym miesiącu. Marka, która jeszcze rok temu nie dysponowała w Polsce żadnym salonem sprzedaży, wyprzedziła w październikowej statystyce takie sławy, jak np.:

18. Suzuki (668 rejestracji),

19. Nissan (579 rejestracji),

20. Mazda (545 rejestracji),

21. Honda (431 rejestracji).

Aż 597 z 682 zarejestrowanych w październiku nowych MG, czyli blisko 87 proc. ogółu sprzedaży chińskiej marki, to model HS. Rekordowy wynik to oczywiście efekt zmiany generacyjnej i tego, że w ofercie są obecnie zarówno zupełnie nowe MG HS, jak i - przeceniona - poprzednia generacja. Biorąc pod uwagę aktualne promocje, całkiem nowy model MG HS w bazowej konfiguracji Excite kupić można za 109 900 zł. Topowa odmiana Exclusive to wydatek 120 900 zł z ręczną skrzynią biegów lub 129 900 zł z automatem.

Pierwsza generacja, która wciąż jest jeszcze oferowana przez dealerów, w promocji kosztuje dziś od niespełna 104 tys. zł. Przypominamy, że w obu przypadkach mówimy o "dorosłym" SUV-ie, który pod względem przestrzeni czy wyposażenia śmiało stawać może w szranki z takimi gwiazdami sprzedaży, jak Toyota RAV4 czy Volkswagen Tiguan. Każde z tych aut w bazowych odmianach kosztuje dziś około 160 tys. zł.

MG HS lepsze niż Astra i Passat. Omoda wyprzedza Mitsubishi

Przykład MG HS doskonale pokazuje, że atrakcyjna cena skutecznie gasi obawy polskich nabywców przed słabą jakością czy kiepskim serwisem aut made in China. Dość powiedzieć, że wynik 597 rejestracji MG HS (20. miejsce w zestawieniu najczęściej rejestrowanych nowych aut) jest dalece lepszy, niż zanotowany przez tak doskonale znane i lubiane przez polskich nabywców modele, jak:

Opel Astra (37. miejsce, 333 rejestracje w październiku),

Volkswagen Passat (38. miejsce, 328 rejestracje w październiku),

Suzuki Vitara (45. miejsce, 283 rejestracje w październiku),

Dacia Jogger (50 miejsce, 260 rejestracji w październiku)

Warto też odnotować coraz lepsze wyniki innych chińskich marek, jak np.: BAIC (333. rejestracje w październiku), Omoda (256 rejestracji w październiku) i Jaecoo (137 rejestracji w październiku). Zarówno BAIC jak i Omoda w październikowym rankingu popularności wyprzedzają m.in. tak mocno zakorzenione na polskim rynku marki, jak: SsangYong (172 rejestracje), Mitsubishi (165 rejestracji) czy Fiat (146 rejestracji).