Tramwaj z lewej lub prawej? W tej sytuacji zasada jest jedna

Logika jest prosta - tramwaj nie może skręcić, ominąć przeszkody czy awaryjnie zatrzymać się tak jak samochód. Wagon ważący 40 ton z pasażerami potrzebuje kilkudziesięciu metrów do zatrzymania. Najczęstszy błąd? Myślenie, że skoro jadę drogą główną, a tramwaj dojeżdża z bocznej, to mam pierwszeństwo. Otóż nie - jeśli nie ma znaków regulujących pierwszeństwo, tramwaj jedzie pierwszy.

Znak "ustąp pierwszeństwa" - jeśli przed torowiskiem stoi trójkąt A-7 lub znak STOP, tramwaj musi się zatrzymać. Dotyczy to głównie wjazdów na ronda czy skrzyżowań z drogami szybkiego ruchu.

Włączanie się do ruchu - tramwaj wyjeżdżający z zajezdni, pętli czy bocznego torowiska musi przepuścić pojazdy na jezdni.

Wjeżdżając na rondo, tramwaj stosuje się do znaków - jeśli jest A-7, ustępuje pojazdom na rondzie. Ale uwaga - wyjeżdżając z ronda tramwaj znowu ma pierwszeństwo! Przecina tor jazdy pojazdów na rondzie i przepisy dają mu priorytet.

W praktyce wygląda to tak: czekamy na rondzie, chcemy zjechać, a z lewej nadjeżdża tramwaj który też zjeżdża. W takiej sytuacji należy go przepuścić.

Normalnie pieszy wchodzący na pasy ma pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami. Ale nie przed tramwajem! To jedyny pojazd, który nie musi zatrzymywać się przed pieszym dopiero zbliżającym się do przejścia. Oczywiście jeśli pieszy już jest na pasach, tramwaj musi stanąć. Piesi powinni więc pamiętać, że motorniczy po pierwsze nie ma obowiązku ustępować wchodzącym na pasy, a po drugie prowadzi zestaw, którego droga hamowania wynosi nawet kilkadziesiąt metrów.

W wielu miejscach auta i tramwaje dzielą jezdnię. Dzięki temu kierowcy mogą korzystać z torowiska mając do dyspozycji niejako kolejny pas. Nie zawsze jest to jednak możliwe - często prawy, skrajny pas od torowiska oddziela albo fizyczna przeszkoda w postaci słupków czy krawężnika lub po prostu ciągła, pozioma linia. W takich wypadkach jazda po torowisku jest niedozwolona (grozi za nią mandat 100-200 zł).

Trzeba też pamiętać, że dojeżdżając do przystanków powinniśmy kontrolować, czy z tyłu na ten sam przystanek również nie wjeżdża tramwaj. Kierujący są zobowiązani do tego, by zostawić wystarczającą przestrzeń dla wysiadających i wsiadających pasażerów. Ruszyć można dopiero wtedy, gdy sam tramwaj rozpocznie jazdę.