Napęd hybrydowy Toyoty Prius trzeciej generacji stanowi połączenie 1,8-litrowego silnika benzynowego o mocy 98 KM z jednostką elektryczną generującą 80 KM. Łączna moc systemowa wynosi 136 KM, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 10,4 sekundy i osiągnięcie prędkości maksymalnej 180 km/h. To przyzwoite osiągi, szczególnie biorąc pod uwagę, że samochód zaprojektowano z myślą o ekonomicznej jeździe miejskiej.