Czterocylindrowe silniki przez lata udowodniły swoją wartość, łącząc kompaktowe wymiary z imponującą mocą. Choć wielu entuzjastów motoryzacji preferuje jednostki o większej liczbie cylindrów, współczesne "czwórki" potrafią zaskoczyć osiągami i niezawodnością.

Honda F20C VTEC (250 KM) - mistrz wysokich obrotów

Jednym z najbardziej fascynujących czterocylindrowych silników wszech czasów jest jednostka o nazwie Honda F20C, znana z legendarnego roadstera S2000. Ta dwulitrowa jednostka wprowadzona w 2000 roku zmieniła postrzeganie możliwości czterocylindrowych konstrukcji, oferując zawrotną moc 250 KM przy 8600 obr./min.

Co czyni ten silnik wyjątkowym? Przede wszystkim jego zdolność do pracy na niezwykle wysokich obrotach - czerwone pole na obrotomierzu zaczyna się dopiero przy 9000 obr./min! Przy prędkości tłoków przekraczającej 25 metrów na sekundę, F20C przez lata utrzymywał rekord najwyższej mocy jednostkowej wśród wolnossących silników produkcyjnych - 125 KM z litra pojemności.

Kluczem do tych osiągów jest system VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control), który dostosowuje czas otwarcia i skok zaworów do prędkości obrotowej. W S2000 działa on zarówno po stronie dolotowej, jak i wydechowej. W przeciwieństwie do systemów z płynnie zmiennym czasem otwarcia zaworów, VTEC przełącza się między dwoma różnymi profilami krzywek przy określonej prędkości obrotowej.

Efekt działania systemu jest wyraźnie odczuwalny. Poniżej 6000 obr./min silnik pracuje spokojnie i przewidywalnie. Gdy wskazówka obrotomierza przekroczy magiczną granicę, następuje dramatyczna zmiana charakteru - dźwięk staje się bardziej agresywny, a moc wzrasta gwałtownie, zapewniając niezapomniane wrażenia z jazdy.

Mercedes-AMG M139 (421-476 KM) - 211 KM z litra pojemności

Jeśli Honda F20C reprezentuje szczyt możliwości wolnossących czterocylindrowych silników, to Mercedes-AMG M139 pokazuje, co można osiągnąć dzięki doładowaniu. Wprowadzona w 2019 roku jednostka z modelu AMG A45 S oferowała pierwotnie 421 KM, co oznaczało, że z litra pojemności silnik uzyskiwał aż 211 KM.

W najnowszej wersji, stosowanej od 2022 roku w hybrydowym C63, motor ten generuje aż 476 KM, co czyni go najmocniejszym seryjnym czterocylindrowym silnikiem na świecie. Za te imponujące osiągi odpowiada zaawansowany układ doładowania z turbosprężarką typu twin-scroll, pracującą z prędkością do 170 000 obr./min.

W przeciwieństwie do wysokoobrotowej Hondy, silnik AMG oferuje maksymalny moment obrotowy 500 Nm już przy średnich obrotach. Przekłada się to na imponujące przyspieszenie - A45 S potrzebuje mniej niż 4 sekundy, aby osiągnąć 100 km/h. Co więcej, mimo sportowego charakteru, jednostka ta może pochwalić się rozsądnym zużyciem paliwa, często poniżej 10 litrów na 100 km.

Mini/BMW B48 (do 306 KM) - wszechstronny i niezawodny

Silnik B48 stanowi część wprowadzonej w 2013 roku przez BMW modułowej rodziny silników. Dwulitrowa jednostka o długim skoku tłoka (82,0 mm średnicy × 94,6 mm skoku) wykorzystuje wiele wspólnych elementów z trzycylindrowymi silnikami B38 (1.5 litra) oraz sześciocylindrowymi B58 (3.0 litra).

W modelach Mini John Cooper Works silnik ten rozwija moc od 178 do 306 KM, wykorzystując przy tym tylko jedną turbosprężarkę. Kluczowym rozwiązaniem jest system TwinPower, który łączy kanały wydechowe z dwóch cylindrów w celu zminimalizowania przeciwciśnienia spalin i poprawy reakcji turbosprężarki.

Silniki B48 zostały wyposażone w bezpośredni wtrysk paliwa, system Valvetronic regulujący skok zaworów oraz zmienne fazy rozrządu. W połączeniu z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów, jednostka ta zapewnia świetne osiągi.

Mimo sportowego charakteru, silniki B48 wyróżniają się kulturą pracy, umiarkowanym poziomem hałasu i stosunkowo niskim zużyciem paliwa - nawet w najmocniejszych wersjach rzadko przekracza ono 8 litrów na 100 km. Warto także podkreślić niezwykłą wytrzymałość tych jednostek - w środowisku tuningowym zyskały opinię "kuloodpornych", a specjalistyczne firmy potrafią zwiększyć ich moc do czterocyfrowych wartości przy stosunkowo niewielkich modyfikacjach.

Subaru EJ22 Turbo (280 KM) - bokser z rajdowym rodowodem

Na liście wyjątkowych czterocylindrowych silników nie mogło zabraknąć konstrukcji typu bokser, a najlepszym przykładem jest Subaru EJ22. Ten 2,2-litrowy silnik o przeciwległym układzie cylindrów był produkowany od połowy lat 90. do początku XXI wieku w wersjach o mocy od 132 do 280 KM.

Najmocniejszy wariant z turbosprężarką trafił do modelu Impreza WRX STi - samochodu homologacyjnego dla rajdowych mistrzostw świata (WRC). Aby osiągnąć deklarowane 280 KM, inżynierowie Subaru zmniejszyli stopień sprężania z 10:1 do 8:1, stosując specjalnie ukształtowane tłoki. Silnik został wyposażony również w duży intercooler oraz kute tłoki i korbowody.

Choć oficjalnie moc była ograniczona do 280 KM (zgodnie z ówczesną "dżentelmeńską umową" japońskich producentów), rzeczywiste parametry samochodów drogowych były znacznie wyższe. Dzięki temu oraz doskonałemu napędowi na cztery koła, Subaru zdobyło trzy kolejne tytuły mistrza świata producentów, a kultowym kierowcą tego samochodu był Brytyjczyk Colin McRae.

Silniki boxer Subaru, choć mogą wydawać się egzotyczne dla większości producentów, stanowią od dziesięcioleci podstawę sukcesu i niezawodności japońskiej marki. EJ22 zyskał szczególną opinię wyjątkowo trwałej i odpornej konstrukcji, zdolnej wytrzymać znaczne zwiększenie mocy.

Volkswagen EA888 2.0 TSI (220-290 KM) - silnik uniwersalny

Na zakończenie warto wspomnieć o silniku, który stał się prawdziwym fenomenem pod względem wszechstronności i popularności. Volkswagen EA888, produkowany od 2007 roku w czterech generacjach, to dwulitrowa jednostka doładowana, stosowana w dziesiątkach modeli całej Grupy VW.

Lista samochodów wyposażonych w ten silnik jest imponująca: od Golfa GTI przez Audi S3, Skodę Octavię RS i Seat Leona Cupra, aż po Porsche Macana. Zakres mocy waha się od 120 do 333 KM, w zależności od wersji i modelu.

Szczególnie godny uwagi jest wariant montowany w Volkswagenie Golf VII GTI (2013-2019), uważanym za wzorcowy samochód sportowy do codziennego użytku. Choć konstrukcja silnika jest raczej klasyczna - aluminiowy blok, bezpośredni wtrysk paliwa, turbosprężarka, łańcuch rozrządu, dwa wałki rozrządu i 16 zaworów - zawiera również kilka innowacyjnych rozwiązań.

Jedną z ciekawostek jest zintegrowanie kolektora wydechowego z głowicą cylindrów, co obniża temperaturę spalin i poprawia efektywność turbosprężarki. Silnik EA888 słynie z niezawodności oraz dużego potencjału tuningowego - nawet przy standardowych podzespołach wewnętrznych można bezpiecznie zwiększyć jego moc o kilkadziesiąt procent.

