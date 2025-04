Nieparzysta liczba cylindrów sprawia, że silnik wymaga dodatkowego wałka wyrównoważającego. To komplikuje konstrukcję, ale daje niepowtarzalny, głęboki dźwięk, który jest tak charakterystyczny dla tych jednostek. Właśnie to brzmienie jest jednym z powodów, dla których te silniki mają tak wielu entuzjastów.

Nie sposób mówić o silnikach pięciocylindrowych bez wspominania o Audi. To właśnie niemiecka marka wprowadziła kultową jednostkę do modelu Ur-Quattro w 1980 roku, rewolucjonizując świat rajdów samochodowych.

Współczesna inkarnacja pięciocylindrowej tradycji Audi to silnik 2.5 TFSI (EA855evo). Jednostka montowana w modelach TT RS i RS 3 dysponuje mocą dochodzącą do 400 KM i momentem obrotowym 480 Nm. Co ciekawe, do 2015 roku bazowała ona na żeliwnym bloku z silnika Volkswagena Bora. Później inżynierowie zastosowali lżejszy, aluminiowy blok, co znacząco zmniejszyło masę całego silnika.