Co ciekawe, świat silników 6-cylindrowych jest niezwykle różnorodny pod względem konstrukcji. O ile V8-mki to praktycznie zawsze widlaste "ósemki", a czterocylindrowe jednostki występują głównie w układzie rzędowym, o tyle "szóstki" są dostępne w znacznie większej liczbie wariantów. Poniżej najczęściej spotykane:

Gdy w 2014 roku większość producentów stawiała na downsizing, Alfa Romeo postanowiła wrócić do sportowych korzeni. Nowa platforma z napędem na tył i potężny silnik V6 - to były główne założenia. Nad projektem pracował zespół pod kierownictwem byłego inżyniera Ferrari, Gianluki Pivettiego.

Mimo oznaczenia VW (EA897), ten 3-litrowy diesel został opracowany głównie przez Audi. Jako następca EA896, napędza od 2010 roku wiele modeli koncernu - od Audi A6 (C7) przez VW Touarega po Porsche Cayenne. Choć był “zamieszany” w aferę dieselgate, nie umniejsza to jego solidnej konstrukcji.

BMW ma w swojej historii wiele legendarnych rzędowych “szóstek”, ale S58 to prawdziwa wisienka na torcie. Zaprezentowany w 2019 roku silnik to kwintesencja doświadczeń BMW w konstruowaniu jednostek R6.

Trzy litry pojemności, dwie relatywnie małe turbosprężarki i solidna konstrukcja zapewniają minimum 460 KM i 550 Nm. W M3 CS generuje 550 KM, a w wersji BMW GT3 nawet 590 KM. Alpina wykorzystuje go w modelach B3/B4, gdzie oferuje “tylko” 500 KM, ale za to aż 730 Nm. Co więcej, tunerzy bez większych modyfikacji mechanicznych potrafią wycisnąć ponad 700 KM, zachowując przy tym gwarancję producenta.