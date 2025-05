Toyota pokazała zupełnie nową generację modelu RAV4. Auto wygląda świeżo, jest lepiej wyposażone, a pod względem napędu - może być jeszcze bardziej zelektryfikowane niż dotąd. Najważniejsze? Plug-in z ładowaniem prądem stałym i nawet 100 km zasięgu w trybie EV. Do salonów trafi na początku 2026 roku, ale przedsprzedaż ruszy już we wrześniu.

Na pokładzie nowego RAV4 znajdziemy dwa cyfrowe wyświetlacze. Zegary mają przekątną 12,3 cala i oferują kilka trybów prezentacji danych - od klasycznych wskaźników po uproszczone widoki podróżne. Centralny ekran ma 12,9 cala i działa znacznie szybciej niż dotychczasowe systemy. Menu jest konfigurowalne, a dostęp do ustawień skrócono do minimum kliknięć.

Dzięki Arene systemy reagują szybciej, są bardziej stabilne i umożliwiają aktualizacje przez internet. I to nie tylko multimediów, ale np. systemów bezpieczeństwa. RAV4 oferuje teraz pełniejszy dostęp do usług online, w tym informacji o korkach, dostępnych stacjach ładowania, a nawet fotoradarach. Integracja z mapami Google działa w czasie rzeczywistym i oferuje m.in. trójwymiarowe podpowiedzi dotyczące pasa ruchu. Całość obsługuje rozbudowany asystent głosowy, który może sterować funkcjami auta - od klimatyzacji po nawigację.

Toyota stawia mocno na hybrydę plug-in. Nowy RAV4 z napędem AWD-i rozwija moc 304 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,8 s. Przygotowano też wersję z napędem na przednią oś, o mocy 268 KM. Za zasilanie odpowiada nowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 22,7 kWh. To właśnie dzięki niemu możliwy jest zasięg do 100 km w trybie elektrycznym (dane wstępne, cykl mieszany WLTP). Auto obsługuje szybkie ładowanie - 50 kW DC pozwala na uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w 30 minut. W domowych warunkach ładowanie AC (11 kW) zajmuje około 3 godzin.