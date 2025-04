Polacy bardzo szybko przekonują się do chińskiej motoryzacji. Jak informuje Interię Wojciech Drzewiecki - prezes Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR - tylko do końca marca na polskie drogi wyjechało 7 074 samochody chińskich producentów. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich zaledwie 887. W ujęciu rok do roku mowa więc o przyrostach sięgających blisko 700 procent.