2024 rok zamknął się w Polsce liczbą 11 335 rejestracji nowych samochodów osobowych chińskich producentów. To ponad 30 aut dziennie wliczając w to wszystkie niedziele i święta. Dla porównania, jeszcze rok wcześniej, w Polsce zarejestrowano niespełna 400 chińskich aut.

O ciekawą analizę dotyczącą ekspansji chińskich marek motoryzacyjnych w Polsce pokusiła się – wyspecjalizowana w sprawdzaniu historii pojazdów – firma AutoDNA. Jej eksperci donoszą, że w całym 2023 roku Polacy zaledwie 64 razy wygenerowali raporty dotyczące historii samochodów chińskich producentów. Dla porównania, ubiegły rok zamknął się już liczbą ponad 500 takich sprawdzeń, co daje 725 proc. wzrostu rok do roku. To wciąż śladowe ilości, ale doskonale widać, ze chińscy producenci coraz mocniej przebijają się do świadomości polskich nabywców.