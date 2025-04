Takich tłumów w polskich salonach nie było w marcu jeszcze nigdy. Co ciekawe, Polaków przyciągają do dealerów nie tylko ciekawe promocje dotyczące wyprzedaży rocznika, ale pęczniejąca z każdym dniem oferta chińskich producentów aut.

W sumie w całym pierwszym kwartale bieżącego roku na polskie drogi trafiło już 3049 nowych aut marki MG, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 313 proc.

Zarówno SAIC, jak i Chery planują też szybką rozbudowę polskiej sieci dealerskiej i serwisowej. Obecnie w całej Polsce działają już 34 autoryzowane salony MG, a do końca roku ma ich być już około 40. W przypadku marek Omoda i Jaecoo sieć serwisowa jest jeszcze nieco skromniejsza, ale ambitne plany zakładają, że do końca roku w kraju działać ma co najmniej 45 autoryzowanych dealerów. Sama marka Chery, która rusza z planuje, że do końca bieżącego roku jej auta oferowane będą w 25 salonach na terenie Polski.