IBRM Samar sprawdził, jak w pierwszych dwóch miesiącach 2025 roku radziły sobie w Polsce samochody ”made in China”. Wnioski są jednoznaczne - kusząca polityka cenowa chińskich producentów skutecznie wabi do salonów polskich nabywców.

W liczbach bezwzględnych zdecydowanym numerem 1 pozostaje w Polsce marka MG. W lutym z salonów brytyjsko-chińskiego producenta wyjechało na polskie drogi 816 samochodów. Co ciekawe, wynik jest o 17 proc. słabszy od styczniowego (985 rejestracji), chociaż w ujęciu rok do roku wypada uznać go za imponujący. Dla porównania, w lutym 2024 roku na polskie drogi trafiło zaledwie 259 samochodów z logo MG.

Wypada zauważyć, że o ile MG należy dziś do chińskiego koncernu SAIC Motor, o tyle zarówno Jaecoo, jak i Omoda to marki należące do innego chińskiego giganta - Chery. Ich skumulowany wynik w lutym to aż 831 rejestracji czyli o 15 samochodów więcej niż w przypadku MG.