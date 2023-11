Nowy raport TUV 2024. Te używane samochody możesz kupować w ciemno

Spis treści: 01 Najmniej usterkowe samochody zdaniem Niemców. Raport TUV 2024

02 Te samochody można kupować w ciemno. Zwycięzcy TUV 2024

03 Niemcy ocenili starsze samochody. Miażdżące dane o stanie technicznym

Raport usterkowości TUV 2024 powstał w oparciu o badania techniczne około 10,2 samochodów przeprowadzone w Niemczech w okresie od lipca 2022 do czerwca 2023. Znalazło się w nim 221 popularnych modeli samochodów podzielonych na sześć grup wiekowych. Pierwszy raz w historii pojawiła się - bardzo cenna z perspektywy polskich nabywców - kategoria uwzględniająca pojazdy w wieku od 12 do 13 lat. To efekt starzenia się niemieckiego parku samochodów, którego średni wiek osiągnął właśnie 10 lat. Na które modele warto zwrócić szczególną uwagę szukając dla siebie samochodu na rynku wtórnym?

Najmniej usterkowe samochody zdaniem Niemców. Raport TUV 2024

Najmniej usterkowym autem zestawienia TUV 2024 okazał się być Volkswagen Golf Sportsvan, który zwyciężył w dwóch kategoriach wiekowych i uplasował się w szczycie stawki w dwóch kolejnych. Tylko 2 proc. aut poddanych pierwszemu obowiązkowemu badaniu technicznemu wykazywało usterki istotne. Dla porównania, w kategorii pojazdów w wieku między 8 a 9 lat, gdzie Golf Sportsvan uplasował się na wysokim trzecim miejscu, takie usterki wykryto już w 10,9 proc. egzemplarzy, co doskonale obrazuje wpływ wieku na kondycję techniczną pojazdu.



Zdjęcie Suzuki SX-4 - jedno z najmniej usterkowych aut wśród 8 i 9-latków / Informacja prasowa

Z danych TUV wynika, że w stosunku do ubiegłego roku mówić można o pewnym pogorszeniu stanu technicznego niemieckich aut. Procentowy udział pojazdów, które nie zaliczyły obowiązkowego badania technicznego wzrósł z 20,2 do 20,5 proc, o pół punktu procentowego - do 11,2 proc. - wzrósł też wskaźnik "oblanych" badań technicznych pojazdów stawiających się na przegląd z tzw. drobnymi usterkami.



Zdaniem ekspertów z niemieckiego automobilklubu ADAC niewielkie pogorszenie się stanu technicznego samochodów oznacza w istocie powrót do sytuacji sprzed pandemii koronawirusa, gdy - z uwagi na panujące obostrzenia - Niemcy mieli więcej czasu, by zadbać o swoje auta. Warto przypomnieć, że raport TUV 2022, który ukazał się tuż po szczycie pandemii, wskazywał na poważne usterki (skutkujące oblaniem badania technicznego) w rekordowo niskiej liczbie 17 proc. ogółu skontrolowanych pojazdów.

Te samochody można kupować w ciemno. Zwycięzcy TUV 2024

Najmniej usterkowe samochody zdaniem TUV w wieku od 2 do 3 lat:



Volkswagen Golf Sportsvan (2,0 proc. aut z poważnymi usterkami), Audi Q2 (2,1 proc. aut z poważnymi usterkami),

Audi TT (2,5 proc. aut z poważnymi usterkami).



Najmniej usterkowe samochody zdaniem TUV w wieku od 4 do 5 lat:



Volkswagen Golf Sportsvan (4,2 proc. aut z poważnymi usterkami),

Volkswagen T-Cross (4,6 proc. aut z poważnymi usterkami),

Audi A6/A7 (4,7 proc. aut z poważnymi usterkami).



Najmniej usterkowe samochody zdaniem TUV w wieku od 6 do 7 lat:



Mazda CX-3 (6,5 proc. aut z poważnymi usterkami),

Audi TT (7,2 proc. aut z poważnymi usterkami),

Volkswagen Golf Sportsvan (7,3 proc. aut z poważnymi usterkami).



Najmniej usterkowe samochody zdaniem TUV w wieku od 8 do 9 lat:

Mercedes klasy B (10,5 proc. aut z poważnymi usterkami),

Suzuki SX4 (10,8 proc. aut z poważnymi usterkami),

Volkswagen Golf Sportsvan (10,9 aut z poważnymi usterkami).



Niemcy ocenili starsze samochody. Miażdżące dane o stanie technicznym

Biorąc pod uwagę, że średni wiek samochodu w Polsce oscyluje w okolicach 15,5 roku, a średni wiek sprowadzanych w tym roku do kraju samochodów używanych wynosi około 11 lat, warto szczególnie pochylić się nad nową kategorią wiekową w raporcie TUV - pojazdami w wieku od 12 do 13 lat. W ich przypadku poważne usterki skutkujące niezaliczeniem obowiązkowej kontroli technicznej stwierdzono aż w 28,9 proc. skontrolowanych pojazdów. Dla porównania, w autach w wieku od 4 do 5 lat było to 8,9 proc., a w najmłodszej grupie wiekowej - od 2 do 3 lat - 5,7 proc.



Zdjęcie Toyota RAV4 - jedno z najmniej usterkowych aut wśród 12 i 13-latków wg raportu TUV 2024 / Informacja prasowa

Najmniej usterkowym autem w wieku od 12 do 13 lat okazało się być Audi TT (15 proc. pojazdów z poważnymi usterkami). Na podium znalazł się też poprzednik zwycięzcy zestawienia - Volkswagena Sportsvana - czyli Volkswagen Golf Plus (20,7 proc. aut z poważnymi usterkami). Trzecie miejsce przypadło Toyocie RAV4 z wynikiem 21,3 proc. aut z usterkami wykluczającymi pozytywny wynik badania technicznego.