Nowa marka od Toyoty. Century ma być japońską odpowiedzią na Bentleya

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Toyota wkracza na teren zarezerwowany dla Bentleya i Rolls-Royce'a. Na Japan Mobility Show 2025 pokaże koncept Century One of One - zapowiedź nowej ery japońskiego luksusu.

Toyota wprowadza markę Century. Ambicje na miarę Bentleya i Rolls-Royce’a.
Toyota wprowadza markę Century. Ambicje na miarę Bentleya i Rolls-Royce’a.Toyotamateriały prasowe

Century. Luksusowa ofensywa Toyoty

Podczas Japan Mobility Show 2025 Toyota zaprezentuje nowy rozdział w historii Century - najbardziej luksusowej linii modelowej marki, dotąd dostępnej tylko w Japonii. Teraz ma ona zyskać globalny charakter i pozycjonowanie powyżej Lexusa.

W założeniu Toyota chce, by Century stała się jej wizytówką w segmencie ultra-luksusowych samochodów. Celem projektu jest rywalizacja z markami takimi jak Rolls-Royce, Bentley czy Maybach.

Czarny samochód typu pickup widoczny z profilu na tle intensywnie pomarańczowym, z otwartymi drzwiami i widocznym konturem fotela kierowcy w środku.
Century ma stać się marką przeznaczoną dla najbardziej wymagających klientów.Toyotamateriały prasowe

Na stoisku Toyoty zadebiutuje koncept Century One of One, luksusowy SUV o sylwetce coupe, który ma wyznaczyć nowy kierunek stylistyczny i technologiczny marki.

Toyota Century One of One Concept - co wiemy?

Prototyp przyciąga uwagę nietypową konstrukcją nadwozia. To czteromiejscowy SUV o sportowych proporcjach i wysoko poprowadzonej linii maski. Wyróżnia go mocno pochylona tylna część, co nadaje mu koncepcyjny charakter i podkreśla luksusową sylwetkę.

Nowoczesny czerwony samochód z napisem 'CENTURY' na tylnej części nadwozia otoczony dynamicznymi smugami światła w odcieniach pomarańczowym i żółtym, tworząc efekt futurystyczny.
Prototyp przyciąga uwagę nietypową konstrukcją nadwozia. Toyotamateriały prasowe

Najbardziej zaskakującym elementem są przesuwane drzwi po stronie pasażera, znacznie ułatwiające dostęp do kabiny. Po stronie kierowcy zastosowano klasyczne zawiasy, a całość uzupełnia automatycznie wysuwany stopień.

Nowoczesny, czerwony samochód osadzony w futurystycznej scenerii z dynamicznie ułożonymi, pomarańczowymi i żółtymi materiałami tworzącymi ciekawy efekt wizualny.
Podczas zbliżającego się Japan Mobility Show 2025 (dawniej Tokyo Motor Show) Toyota zaprezentuje nową markę Century.Toyotamateriały prasowe

Wnętrze również odbiega od klasycznych rozwiązań. Z przodu znajduje się nietypowy układ siedzeń - fotel pasażera został przesunięty do tyłu względem kierowcy, zapewniając wyjątkowo dużo przestrzeni na nogi. Zastosowano kierownicę typu yoke oraz szeroki tunel środkowy oddzielający siedzenia.

Toyota nie ujawniła jeszcze danych technicznych. Na podstawie konstrukcji podłogi można jednak przypuszczać, że model mógłby wykorzystywać układ hybrydowy lub klasyczny napęd spalinowy, a nie w pełni elektryczny system.

Choć producent nie podał jeszcze ceny ani daty wprowadzenia konceptu do produkcji, na podstawie wyceny obecnego SUV-a Century można przypuszczać, że przyszły model kosztowałby w Japonii około 170 tys. dolarów, czyli około 650 tys. zł.

Koncept Century One of One pokazuje, że japoński producent nie zamierza ograniczać się do samochodów użytkowych czy ekologicznych.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkieminteriaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze