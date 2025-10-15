Century. Luksusowa ofensywa Toyoty

Podczas Japan Mobility Show 2025 Toyota zaprezentuje nowy rozdział w historii Century - najbardziej luksusowej linii modelowej marki, dotąd dostępnej tylko w Japonii. Teraz ma ona zyskać globalny charakter i pozycjonowanie powyżej Lexusa.

W założeniu Toyota chce, by Century stała się jej wizytówką w segmencie ultra-luksusowych samochodów. Celem projektu jest rywalizacja z markami takimi jak Rolls-Royce, Bentley czy Maybach.

Century ma stać się marką przeznaczoną dla najbardziej wymagających klientów. Toyota materiały prasowe

Na stoisku Toyoty zadebiutuje koncept Century One of One, luksusowy SUV o sylwetce coupe, który ma wyznaczyć nowy kierunek stylistyczny i technologiczny marki.

Toyota Century One of One Concept - co wiemy?

Prototyp przyciąga uwagę nietypową konstrukcją nadwozia. To czteromiejscowy SUV o sportowych proporcjach i wysoko poprowadzonej linii maski. Wyróżnia go mocno pochylona tylna część, co nadaje mu koncepcyjny charakter i podkreśla luksusową sylwetkę.

Prototyp przyciąga uwagę nietypową konstrukcją nadwozia. Toyota materiały prasowe

Najbardziej zaskakującym elementem są przesuwane drzwi po stronie pasażera, znacznie ułatwiające dostęp do kabiny. Po stronie kierowcy zastosowano klasyczne zawiasy, a całość uzupełnia automatycznie wysuwany stopień.

Podczas zbliżającego się Japan Mobility Show 2025 (dawniej Tokyo Motor Show) Toyota zaprezentuje nową markę Century. Toyota materiały prasowe

Wnętrze również odbiega od klasycznych rozwiązań. Z przodu znajduje się nietypowy układ siedzeń - fotel pasażera został przesunięty do tyłu względem kierowcy, zapewniając wyjątkowo dużo przestrzeni na nogi. Zastosowano kierownicę typu yoke oraz szeroki tunel środkowy oddzielający siedzenia.

Toyota nie ujawniła jeszcze danych technicznych. Na podstawie konstrukcji podłogi można jednak przypuszczać, że model mógłby wykorzystywać układ hybrydowy lub klasyczny napęd spalinowy, a nie w pełni elektryczny system.

Choć producent nie podał jeszcze ceny ani daty wprowadzenia konceptu do produkcji, na podstawie wyceny obecnego SUV-a Century można przypuszczać, że przyszły model kosztowałby w Japonii około 170 tys. dolarów, czyli około 650 tys. zł.

Koncept Century One of One pokazuje, że japoński producent nie zamierza ograniczać się do samochodów użytkowych czy ekologicznych.

