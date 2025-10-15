W skrócie Amerykańscy eksperci przeanalizowali 174 mln pojazdów i stworzyli ranking najtrwalszych samochodów.

Zestawienie pokazuje dominację Toyoty – aż 6 modeli tej marki znalazło się w pierwszej dziesiątce.

Zaledwie 3 samochody w rankingu nie były sygnowane logo jakiejkolwiek marki z Japonii.

Portal iSeeCars od lat zajmuje się analizą motoryzacyjnego rynku w Stanach Zjednoczonych. Eksperci postanowili stworzyć ranking najtrwalszych samochodów, takich, które mają największe prawdopodobieństwo osiągnięcia przebiegu 250 tys. mil, czyli w przeliczeniu nieco ponad 400 tys. km. By badanie było wymierne, analitycy przebrnęli przez dane ze 174 mln pojazdów.

Jakie jest najtrwalsze auto?

Efekt? Z badań wynika, że najtrwalszym samochodem jest Toyota Sequoia, przeszło 5-metrowy SUV, oferowany w USA czy Kanadzie. Prawdopodobieństwo osiągnięcia wspomnianego przebiegu wynosi 39,1 proc. (dla porównania średnia rynkowa to 4,8 proc.). Pozostałe dwa miejsca podium również opanowały modele Toyoty - kolejno 4Runner (32,9 proc. szans) oraz Highlander (z zastrzeżeniem, że chodzi o wariant hybrydowy, 31 proc.).

Pierwsze miejsce w rankingu najtrwalszych samochodów zdobyła Toyota Sequoia. materiały prasowe

Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:

Toyota Sequoia: 39,1 proc. Toyota 4Runner: 32,9 proc. Toyota Highlander Hybrid: 31 proc. Toyota Tundra: 30 proc. Lexus IS: 27,5 proc. Toyota Tacoma: 25,3 proc. Toyota Avalon: 18,9 proc. Lexus GX: 18,3 proc. Lexus RX (hybrydowy): 17 proc. Honda Ridgeline: 14,7 proc.

Patrząc na pierwszą dziesiątkę można zauważyć dominację koncernu Toyoty, ale także japońskiego przemysłu motoryzacyjnego. W rankingu 25 najtrwalszych samochodów tylko Chevrolet Silverado 1500 (13. miejsce), Chevrolet Suburban (16. miejsce) i GMC Sierra 1500 (18. miejsce) nie są produktami spod znaku japońskich marek. Na pozostałych lokatach ulokowały się samochody Toyoty, Lexusa, Hondy, Acury i Nissana.

Jakie marki samochodów są najtrwalsze?

Wyniki pierwszej dziesiątki dobrze też oddają zestawienie marek oferujących najtrwalsze samochody. Tu również wygrywa Toyota. Jej wynik to 17,8 proc. (przy średniej ogólnej 4,8 proc.). Na drugim miejscu znalazł się również przedstawiciel tego koncernu, Lexus (12,8 proc.). Podium zamyka również japońska marka, Honda (10,8 proc.). Pierwszy reprezentant świata motoryzacyjnego spoza Kraju Kwitnącej Wiśni, GMC, uplasował się na piątej pozycji.

