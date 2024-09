Takiego ładunku jeszcze nie widziałeś. Na drogę wyjechał most

Drogowcy na dobre przystąpili do oceny stanu technicznego dróg i obiektów oraz szacowania wstępnych kosztów napraw na terenach objętych powodzią. Zgodnie z niedawnymi zapowiedziami GDDKiA - cała zniszczona przez żywioł infrastruktura zostanie przywrócona. Zanim jednak do tego dojdzie, konieczne jest wdrożenie tymczasowych rozwiązań, które ułatwią życie mieszkańcom. Jednym z nich mają być tzw. tymczasowe mosty, które zapewnią ruch dwukierunkowy m.in. w zniszczonych przez powódź Głuchołazach.

Wyruszył transporty elementów mostu tymczasowego

Pierwsze elementy do budowy takich obiektów ruszyły już w transportach spod Warszawy. Jednocześnie GDDKiA wspólnie z wykonawcą przystąpiła już do oczyszczania dojazdów do zniszczonych mostów. Na Opolszczyznę dotarł wojskowy konwój trzech lawet z ciężkim sprzętem do odgruzowania, a od czwartku wojsko i wykonawca rozpoczynają prace przy czyszczeniu koryta i usuwaniu starej konstrukcji.