Gdy w 2020 roku zadebiutował elektryczny Fiat 500e, włoski producent liczył, że szybko stanie się on hitem i zastąpi spalinowego poprzednika. Rzeczywistość okazała się jednak mniej optymistyczna - cena była zbyt wysoka dla wielu klientów, a popyt nie spełnił oczekiwań. Słabe wyniki sprzedaży zmusiły nawet Fiata do kilkukrotnego wstrzymania produkcji.

Ambitne plany Stellantisa szybko zostały zweryfikowane. Okazało się, że świat nie jest jeszcze gotowy na pełną elektryfikację. W rezultacie zapadła nietypowa decyzja - zamiast tworzyć elektryczną wersję spalinowego modelu, postanowiono przekształcić elektrycznego Fiata 500 w wersję spalinową. To sytuacja odwrotna niż dotąd spotykane - zwykle to spalinowe auta zyskiwały warianty na prąd. Czy zatem nowa hybrydowa "pięćsetka" zdoła odwrócić złą passę Fiata?

Wszystko na to wskazuje. Najnowsza propozycja Fiata czerpie z zalet typowych dla niewielkich aut miejskich. Wyposażona została w trzycylindrowy, oszczędny silnik FireFly o pojemności 1,0 l, wspomagany układem mild-hybrid i połączony z 6-stopniową manualną skrzynią biegów. Na rynek trafi w trzech wariantach nadwozia: klasycznym hatchbacku, wersji 3+1 z dodatkowymi drzwiami po stronie pasażera, otwieranymi przeciwnie do kierunku jazdy oraz w wersji kabriolet, co pozwoli klientom wybrać model najlepiej odpowiadający ich potrzebom.