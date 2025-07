W skrócie 13 lipca w Polsce wchodzą w życie przepisy umożliwiające zawieranie umów leasingowych online.

E-leasing ma znacząco ułatwić i przyspieszyć zawieranie umów, obniżyć koszty firm oraz ograniczyć zużycie papieru.

Zmiany dotyczące cyfrowych umów leasingowych będą wdrażane stopniowo i obejmą również leasing konsumencki.

Od nadchodzącej niedzieli załatwianie wszystkich spraw związanych z leasingiem będzie możliwe online. Klient niezbędne dokumenty podpisze cyfrowo, korzystając z profilu zaufanego w rządowej aplikacji mObywatel. Wprowadzenie tzw. formy dokumentowej to ważna zmiana, o której leasingobiorcy mówią od dłuższego czasu. Po ponad 5 latach starań w końcu pojawią się zmiany ułatwiające zawieranie umów leasingu.

Branża walczyła o zmianę od 5 lat. Umowę leasingu będzie można zawrzeć online

Dotychczas umowy leasingu mogły być zawierane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ewentualnie poprzez podpis kwalifikowany. Najnowsze przepisy zmienią formę zawarcia umowy na dokumentową, co zgodnie z Kodeksem cywilnym oznacza "nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią". Umowa będzie mogła zostać zawarta między innymi poprzez wymianę wiadomości e-mail z załączonym skanem podpisanej umowy.

Cały proces, od akceptacji warunków po podpisanie umowy, będzie mógł odbywać się w pełni online, bez konieczności drukowania dokumentów i składania tradycyjnego podpisu. To przełomowa zmiana po 25 latach, w których leasing musiał być zawierany na piśmie pod rygorem nieważności

Zmiany dotyczą również wysyłania do leasingobiorcy upomnienia w przypadku dopuszczenia się opóźnienia w zapłacie co najmniej jednej raty, co ma pozwalać na wypowiedzenie leasingu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosowane będą przepisy dotychczasowe.

Leasing z każdym rokiem staje się w Polsce coraz bardziej popularny. 123RF/PICSEL

Nadchodzi e-leasing. Ważne zmiany dla kierowców od 13 lipca

E-leasing wiązał się z koniecznością wprowadzenia zmian w przepisach Kodeksu cywilnego, co udało się przeprowadzić w ramach pierwszego pakietu deregulacyjnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Warto zaznaczyć, że o zmiany w tej kwestii zabiegał również zespół deregulacyjny pod patronatem Rafała Brzoski, polskiego miliardera i założyciela InPost.

Obecnie umowa leasingu wymaga zachowania formy pisemnej, co wyklucza możliwość korzystania z większości cyfrowych narzędzi. Wprowadzenie formy dokumentowej oznacza wygodne, zdalne zawieranie umów, także przez e-mail lub kliknięcie w aplikacji, mniej formalności, niższe koszty operacyjne i większy komfort dla klientów

Z leasingu korzysta ponad milion firm w Polsce. Umowy liczą łącznie ponad 14 mln kartek papieru

Według danych GUS na koniec 2024 roku w Polsce aktywnymi użytkownikami leasingu było 1 068 393 przedsiębiorstw, a tylko w ciągu minionego roku zawarto 475 815 umów. Każda z nich liczy średnio około 30 stron, co oznacza, że tylko na same umowy leasingowe wykorzystywanych jest ponad 14 mln kartek papieru każdego roku.

Eksperci szacują, że wprowadzenie e-leasingu nie tylko znacznie ułatwi sam proces podpisywania umów, ale przede wszystkim obniży koszty działania firm leasingowych od kilku do nawet kilkunastu procent. Chociaż przepisy wejdą w życie 13 lipca, to należy wiedzieć, że pełne przejście na cyfrowe umowy będzie następowało stopniowo, ponieważ firmy leasingowe muszą dostosować procedury i narzędzia do nowych zasad.

Monika Constant dodaje, że "wprowadzenie zdalnej możliwości podpisywania umów to dopiero pierwszy krok na drodze do pełnej cyfryzacji, a na dalsze usprawnienie składa się również e-weksel jako forma zabezpieczenia umowy oraz automatyczna możliwość sprawdzania zdolności klientów do spłaty zobowiązań".

Leasing zyskuje na popularności w Polsce. Umowę już niebawem podpiszesz online

W minionym roku branża leasingowa odnotowała wzrost wartości finansowania udzielanego firmom w Polsce o 10,4 proc. To kolejny rok z rzędu, który zakończył się dwucyfrowym wzrostem. Eksperci Związku Polskiego Leasingu wskazują, że w 2025 r. rynek wzrośnie o kolejne 10-13 proc. Korzystne prognozy wzrostu PKB sprzyjają inwestycjom budowlanym, infrastrukturalnym oraz w sektorze rolniczym.

Najczęściej leasingujemy samochody, które stanowią około 70 proc. całego portfela leasingowego. Na drugim miejscu są maszyny i urządzenia budowlane (23,7 proc.), a na trzecim nieruchomości - 4,5 proc. Zmiany w przepisach obejmą także leasing konsumencki.

