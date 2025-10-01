W skrócie Klakson powinien być używany wyłącznie w sytuacjach zagrożenia i tylko jako sygnał ostrzegawczy.

Prawo zabrania nadużywania sygnału dźwiękowego, a nieuzasadnione trąbienie grozi mandatem.

W określonych miejscach, jak szkoły czy sanatoria, obowiązuje całkowity zakaz używania klaksonu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Polskie prawo mówi wprost: kierujący może użyć sygnału wyłącznie, gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. To sytuacje nagłe - ktoś zajeżdża drogę, pieszy wchodzi na jezdnię, kierowca obok nie widzi nas w martwym polu. Krótki sygnał ostrzega i zapobiega kolizji. Z zapisów w ustawie Prawo o ruchu drogowym wynika więc, że używanie klaksonu już po fakcie nie jest dozwolone. W praktyce jest to oczywiście jeden z tych przepisów, które są martwe. Czy ktoś kiedyś słyszał o tym, żeby policjant wystawił mandat za nadużywanie klaksonu?

Czy klaksonu można używać w mieście?

W mieście obowiązuje zasada powściągliwości: nie wolno używać klaksonu, chyba że istnieje bezpośrednie zagrożenie. Czyli nie trąbimy, bo ktoś za wolno przyspiesza czy z irytacji na korek. Jedno krótkie trąbnięcie jako ostrzeżenie, gdy sytuacja robi się groźna - tak; długie, agresywne trąbienie - nie.

Poza terenem zabudowanym wolno użyć krótkiego sygnału dźwiękowego podczas wyprzedzania lub omijania w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (mgła, intensywny deszcz, zadymienie). To dodatkowe ostrzeżenie dla kierowcy poprzedzającego - zwłaszcza tam, gdzie widoczność bywa gorsza niż sugerują światła.

Znak B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych". Gdzie nie wolno trąbić?

Sanatoria, szkoły, strefy wypoczynku, rezerwaty - tam często można spotkać znak B-29. W tych miejscach nie trąbimy w ogóle. Wyjątek, jak zawsze, stanowi bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Nadużywanie sygnału dźwiękowego to wykroczenie. W praktyce za nieuzasadnione trąbienie grozi 100 zł mandatu. Policja rzadko skupia się na tym aspekcie, ale gdy ktoś trąbi uporczywie, w nocy lub w miejscu objętym zakazem, kara wcale nie jest teoretyczna.

Wystarczy trzymać się dwóch zasad: trąb krótko i tylko wtedy, gdy ratujesz sytuację. Jeśli ostrzeżenie można przekazać światłami, wybierz światła. Jeśli sytuacja nie jest groźna, lepiej odpuścić. Są oczywiście kraje, w których kierowcy używają klaksonu nagminnie - choćby we Włoszech czy w niektórych azjatyckich krajach. Tam przejazd przez miasto często oznacza kakofonię dźwięków, w tym dźwięków klaksonów.

Toyota Aygo X Hybrid jest rekordowo oszczędna. Wszystko dzięki silnikowi z Polski motoryzacja INTERIA.PL

.