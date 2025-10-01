Globalny gracz z nową ofertą w Polsce. Premiera SUV-ów TIGGO 4 i TIGGO 9

Marka, która zmienia zasady gry

CHERY jest globalną marką obecną już w ponad 110 krajach. W ciągu zaledwie kilkunastu lat marka zbudowała portfolio, które dziś liczy ponad 5 milionów wyeksportowanych aut. Polska została wybrana na miejsce obchodów tego przełomowego dla marki momentu - to znak, że nasz rynek traktowany jest jako strategiczny punkt w Europie.

Od początku misją CHERY było stworzenie inteligentnej, bezpiecznej i dostępnej motoryzacji dla nowoczesnych rodzin. SUV-y z gamy TIGGO łączą komfort, przestrzeń, bogate wyposażenie i elegancki design, a przy tym oferują technologie znane z segmentu premium w przystępnej cenie. Do tego marka daje aż 7-letnią gwarancję, co jest rzadkością nawet wśród najpopularniejszych producentów.

Premiera, które budzi ogromne emocje

Wnętrze TIGGO 9 PHEV jest synonimem przestronności i luksusu materiały promocyjne

Październikowa premiera w Warszawie nie jest zwykłym eventem motoryzacyjnym. To moment, w którym cała gama modelowa CHERY zostanie zaprezentowana polskim kierowcom w komplecie - od miejskiego TIGGO 4, przez rodzinne TIGGO 7 i TIGGO 8, aż po luksusowego TIGGO 9.

Na scenie zobaczymy dwa nowe modele, które już teraz wzbudzają ogromne emocje. Każdy z nich odpowiada na potrzeby nowoczesnych rodzin, które stawiają na bezpieczeństwo, wygodę i technologię, ale nie chcą przepłacać. My będziemy mogli doświadczyć tego na własne oczy i przekonać się, że wizja mobilności przyszłości to nie odległa perspektywa - ona zaczyna się właśnie tu i teraz.

TIGGO 4 HEV - oszczędne auto miejskie

Wnętrze TIGGO 4 HEV zaskakuje – znajdziemy w nim m.in. podwójny ekran o przekątnej 24,6 cala materiały promocyjne

TIGGO 4 HEV to pierwszy hybrydowy model CHERY na polskim rynku i propozycja dla osób, które stawiają na dynamikę, niskie zużycie paliwa i bogate wyposażenie w rozsądnej cenie. To kompaktowy SUV stworzony dla rodzin, które poruszają się głównie w przestrzeni miejskiej, ale oczekują też komfortu w trasie.

Samochód napędzany jest przez system CHERY Super Hybrid, który łączy silnik benzynowy 1.5 DHE, nowoczesną przekładnię hybrydową, kompaktową baterię i silnik elektryczny, oferując łączną moc wynoszącą 163 KM i spalanie na poziomie około 5,3 l/100 km. Wnętrze zaskakuje przestronnością i nowoczesnymi rozwiązaniami - znajdziemy w nim podwójny ekran o przekątnej 24,6 cala, integrację z Apple CarPlay i Android Auto, a także 540-stopniowy system kamer.

Bezpieczeństwo zapewnia siedem poduszek powietrznych i zestaw 24 funkcji ADAS, które wspierają autonomiczną jazdę. Do tego mamy bagażnik o pojemności 430 litrów, nowoczesne systemy łączności i elegancki design, który przyciąga spojrzenia. Cena modelu zaczyna się już od 95 900 zł, co czyni TIGGO 4 HEV jednym z najatrakcyjniejszych wyborów w segmencie miejskich SUV-ów hybrydowych.

TIGGO 9 PHEV - luksus dla dużych rodzin

TIGGO 9 PHEV to siedmioosobowy model z napędem 4x4 materiały promocyjne

Drugą gwiazdą wieczoru będzie TIGGO 9 PHEV - flagowy SUV plug-in hybrid, który wprowadza markę na zupełnie nowy poziom. To siedmioosobowy model z napędem na cztery koła, oferujący aż 428 KM mocy, co pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,4 sekundy.

TIGGO 9 PHEV pozwala przejechać do 147 km w trybie elektrycznym i nawet 1050 km w trybie mieszanym. Jego wnętrze to kwintesencja luksusu: panoramiczny dach, masaż w fotelach, system audio SONY i elastyczna konfiguracja przestrzeni bagażowej do 2065 litrów. Bezpieczeństwo zapewniają 10 poduszek powietrznych (w tym poduszki kolanowe i boczne tylne) i 25 funkcji ADAS, w tym automatyczne parkowanie, asystent jazdy w korku i czujnik obecności dziecka.

Model ten łączy w sobie wszystko, czego wymagają współczesne rodziny: przestrzeń, komfort, technologię i najwyższy poziom ochrony. Cena TIGGO 9 PHEV zostanie ogłoszona dopiero podczas samego wydarzenia - ale już teraz budzi ogromną ciekawość.

Polska w centrum globalnego sukcesu

To, że właśnie w Warszawie odbędzie się uroczystość przekazania 5-milionowego auta i premiera nowych modeli, nie jest przypadkiem. To dowód na to, że Polska jest rynkiem, w którym CHERY widzi ogromny potencjał. Już 6 października będziemy świadkami momentu, który nie tylko zapisze się w historii marki, ale również otworzy przed nami nową erę samochodów rodzinnych. CHERY udowadnia, że można połączyć technologię premium, komfort podróży i rozsądną cenę, tworząc rozwiązania, które odpowiadają na realne potrzeby rodzin na całym świecie.

Zużycie paliwa dla modelu TIGGO 4 HEV: 5,3 l/100 km; emisja CO2 120 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu TIGGO 8: 7,8 l/100 km; emisja CO2 177 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Średnie ważone spalanie paliwa dla modelu TIGGO 9 PHEV, przy regularnym ładowaniu baterii: 1,7 l/100 km, przy rozładowanej baterii - 6,9 l/100 km, emisja CO2 40 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Materiał promocyjny