Co to za firma Chery?

Chery to nazwa, która w Polsce może jeszcze brzmieć dość egzotycznie, ale w gruncie rzeczy nie powinna. Firma nie jest bowiem nowicjuszem w branży motoryzacyjnej - została założona w 1997 roku i jest jednym z najważniejszych producentów w Państwie Środka. Wśród chińskich firm Chery od 22 lat z rzędu dzierży miano lidera pod kątem eksportu samochodów osobowych. Po drugie, w Polsce są obecne już dwie marki należące do koncernu Chery Automotive - Omoda i Jaecoo. Teraz dołącza do nich trzecia, główna marka grupy - Chery.