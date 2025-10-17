W skrócie Toyota GR Yaris model 2026 trafia na polski rynek w dwóch nowych wariantach - Dynamic i Aero Performance.

Auto napędza turbodoładowany silnik 1,6 l o mocy 280 KM, a ceny zaczynają się od 199 900 zł.

Model oferuje manualną skrzynię biegów oraz opcjonalne pakiety VIP i Track, podnoszące komfort i sportowe właściwości.

To bez wątpienia dobra wiadomość dla fanów sportowych emocji. Toyota GR Yaris - jeden z ostatnich rasowych hot hatchy - powraca do sprzedaży w roku modelowym 2026. Podobnie jak wcześniej model napędza turbodoładowany, trzycylindrowy silnik o pojemności 1,6 litra i mocy 280 KM, a o trakcję dbają napęd na cztery koła GR Four i dyferencjały Torsen LSD. Nowością są jednak dwa nowe warianty wyposażenia - Dynamic oraz Aero Performance, które można dodatkowo wyposażyć w pakiety VIP lub Track.

Toyota GR Yaris w wersji Aero Performance materiały prasowe

Połączenie sportowego charakteru z komfortem na co dzień

GR Yaris w wersji Dynamic to połączenie sportowego charakteru z komfortem na co dzień. W standardzie znajdziemy m.in. automatyczną klimatyzację dwustrefową, kamerę cofania, inteligentny kluczyk, cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala oraz system Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym i nawigacją Connected. Model z roku 2026 został dodatkowo wzbogacony o podgrzewaną kierownicę, przednie fotele z funkcją grzania oraz wykładzinę bagażnika z emblematem GR. Ceny startują od 199 900 zł.

Topowa odmiana gotowa do motorsportu

Wersja Aero Performance to z kolei prawdziwa wizytówka możliwości inżynierów Toyoty Gazoo Racing. Zoptymalizowane nadwozie zapewnia jeszcze lepsze osiągi i precyzyjne prowadzenie. Większy kanał chłodzący oraz nowa osłona chłodnicy poprawiają odprowadzanie ciepła, a nowy przedni spojler i regulowany tylny spojler zwiększają stabilność przy wysokich prędkościach. Dodatkowe kanały aerodynamiczne i osłona podwozia dopracowują przepływ powietrza wokół auta, zapewniając większą kontrolę i przyczepność. GR Yaris Aero Performance kosztuje od 214 900 zł.

Pakiet Track to m.in. klasyczny, pionowy hamulec ręczny. materiały prasowe

Kute felgi, pionowy ręczny i tylko manualna skrzynia biegów

Co ciekawe, w samochodach z roku modelowego 2026 dostępna będzie wyłącznie sześciobiegowa przekładnia manualna. Jednocześnie Toyota przygotowała także dwa pakiety dodatkowe, które pozwalają dopasować GR Yarisa do indywidualnych oczekiwań kierowcy.

Pakiet VIP (9 tys. zł) obejmuje 18-calowe kute felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18, system nagłośnienia JBL Premium Audio z ośmioma głośnikami, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, systemy BSM i RCTA oraz asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA). Z kolei pakiet Track (9 tys. zł) to propozycja dla kierowców preferujących sportowe doznania. Oferuje 18-calowe kute felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18 oraz klasyczny, pionowy hamulec ręczny.

Toyotę GR Yaris z roku modelowego 2026 można już zamawiać w polskich salonach marki.

