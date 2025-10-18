W skrócie BYD ogłosiło największą w swojej historii akcję serwisową, obejmującą 115 tys. samochodów modeli Tang i Yuan z lat 2015-2022.

Akcja serwisowa została wszczęta z powodu wykrytych wad konstrukcyjnych akumulatorów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Właściciele pojazdów zostaną poinformowani o konieczności naprawy, która zostanie przeprowadzona bezpłatnie.

Chiński koncern motoryzacyjny BYD złożył do Państwowej Administracji Regulacji Rynku wniosek o przeprowadzenie akcji serwisowej, która obejmie łącznie 115 tys. pojazdów. Na liście modeli objętych planem przywoławczym znalazły się m.in. elektryczny, siedmiomiejscowy SUV BYD Tang oraz kompaktowy crossover Yuan Pro. Powodem decyzji są wykryte wady konstrukcyjne i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z akumulatorami.

Wielka akcja serwisowa BYD. Które samochody czeka kontrola?

Agencja Reutera donosi, że akcją serwisową zostało objętych:

44 535 egzemplarzy modelu Tang wyprodukowanych w okresie od marca 2015 r. do lipca 2017 r., w których pewne wady konstrukcyjne podzespołów mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie.

71 248 pojazdów elektrycznych Yuan Pro wyprodukowanych między lutym 2021 r. a sierpniem 2022 r. z powodu problemów produkcyjnych wpływających na montaż akumulatorów.

Każdy właściciel pojazdu objętego akcją serwisową zostanie poinformowany przez przedstawicielstwo BYD o konieczności odwiedzenia autoryzowanej stacji obsługi. Producent zapewnia, że wszystkie naprawy wynikające z wad fabrycznych zostaną wykonane bezpłatnie, a kierowcy nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów.

To największa akcja serwisowa BYD w historii

To jednocześnie największa w historii chińskiego producenta akcja serwisowa. Dla porównania - we wrześniu 2024 roku BYD wezwał do serwisów około 100 tys. pojazdów z powodu wady fabrycznej, która mogła doprowadzić do pożaru auta. Usterka wynikała z błędu popełnionego podczas procesu montażu kontrolera elektrycznego wspomagania układu kierowniczego. Po zamknięciu jego obudowy mogło dojść do zakłócenia pracy kondensatorów znajdujących się na płytce kontrolera.

Zakłócenia w pracy układu powodowały mikropęknięcia na kondensatorach, które z czasem mogły się powiększać podczas normalnej eksploatacji auta. W efekcie dochodziło do zwarć, przegrzewania się podzespołów, a w skrajnych przypadkach nawet do pożaru. Co ciekawe, ubiegłoroczna akcja serwisowa również obejmowała model Yuan, choć w wariancie Yuan Plus. Oprócz tego na liście znalazł się także popularny hatchback BYD Dolphin.

