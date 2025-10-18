Spis treści: Co to jest EGR i jak działa w dieslu Euro 6? Dlaczego EGR się psuje? Objawy uszkodzonego lub zabrudzonego EGR Ile kosztuje naprawa EGR? Stawki warsztatów w 2025 r. Co zrobić, aby wydłużyć żywotność zaworu EGR? Czy można jeździć z uszkodzonym EGR?

Dobra wiadomość jest taka, że wiele kłopotów da się ograniczyć, a część usterek usuwa się bez wymiany całego podzespołu. Zanim jednak pojedziemy do serwisu, warto wiedzieć, co rzeczywiście psuje się najczęściej i jak jeździć, by EGR wytrzymał dłużej.

Co to jest EGR i jak działa w dieslu Euro 6?

EGR (Exhaust Gas Recirculation) kieruje część spalin z wydechu z powrotem do dolotu, rozcieńczając świeże powietrze i obniżając temperaturę spalania. To właśnie niższa temperatura ogranicza powstawanie tlenków azotu (NOx). W jednostkach Euro 6 układ nie kończy się na samym zaworze: obejmuje chłodnicę spalin, liczne czujniki temperatury i ciśnienia oraz precyzyjne sterowanie elektroniczne. Często współpracuje też z filtrem DPF i systemem SCR, więc jedna awaria potrafi "pociągnąć" kolejne.

Dlaczego EGR się psuje?

Miejska eksploatacja auta na krótkich odcinkach to dla EGR-u idealne warunki do usterki. Przy niskich prędkościach i krótkich odcinkach układ pracuje częściej, a spaliny są bogatsze w sadzę i opary oleju. Nagar osadza się na klapie zaworu i w kanałach, chłodnica spalin także dostaje w kość, a elektronika bywa narażona na wilgoć i temperaturę. W efekcie rośnie ryzyko zacięć, nieszczelności i błędów w sterowniku.

Objawy uszkodzonego lub zabrudzonego EGR

odczuwalny spadek mocy, wejście w tryb awaryjny

nierówna praca na biegu jałowym, falowanie obrotów, gaśnięcie po rozruchu

większe zużycie paliwa i wyraźnie trudniejszy rozruch na ciepło

ciemny dym przy mocniejszym gazie, wyraźny zapach spalin pod maską

komunikat check engine, błędy związane z przepływem EGR lub temperaturą spalin

przy niedrożności - szybsze zapychanie DPF i kłopoty z dopalaniem sadzy

Ile kosztuje naprawa EGR? Stawki warsztatów w 2025 r.

Najtaniej wychodzi profesjonalne czyszczenie zaworu i kanałów: zwykle 300-800 zł, o ile mechanika nie jest trwale uszkodzona. Wymiana samego zaworu to zwykle 800-3500 zł za część (zamiennik/oryginał) plus 300-700 zł robocizny. Chłodnica spalin kosztuje około 900-2500 zł, a montaż 400-900 zł. Nowe czujniki współpracujące z EGR to najczęściej 150-600 zł sztuka.

Co zrobić, aby wydłużyć żywotność zaworu EGR?

Przede wszystkim współczesne diesle spełniające normę Euro 6 nie lubią wyłącznie miejskiej eksploatacji na krótkich trasach. Przynajmniej raz w tygodniu warto wybrać się w dłuższą, co najmniej półgodzinną, by wypalić zebrane osady. Gdy poruszamy się głównie na krótkich trasach, a w dłuższe jeździmy sporadycznie, zalecane jest profilaktyczne czyszczenie zaworu po około 50-80 tys. km. Dzięki tej czynności możemy oszczędzić i odłożyć w czasie wymianę zaworu. Istotne jest też trzymanie się terminów wymiany oleju (najlepiej nie rzadziej niż co 15 tys. km) oraz pilnowanie, by był on dobrej jakości, zgodny ze specyfikacją producenta.

Czy można jeździć z uszkodzonym EGR?

Prawo nie wymienia zaworu EGR z nazwy, ale wymaga, by pojazd spełniał normy emisji zgodne z homologacją. Niesprawny lub wyłączony EGR zwykle oznacza przekroczenie emisji NOx i realną szansę na niezaliczenie przeglądu, zatrzymanie dowodu i konieczność doprowadzenia auta do stanu zgodnego z przepisami. Co gorsza, długotrwała jazda z niesprawnym EGR-em psuje DPF, podnosi temperatury spalin i może doprowadzić do dalszych, kosztownych usterek.

