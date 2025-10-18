Spis treści: Czy nowe opony muszą się ułożyć? Czy nowe opony są mniej bezpieczne? Docieranie opon motocyklowych Czy można przyspieszyć docieranie opon?

Czy nowe opony muszą się ułożyć?

Nowe opony różnią się od tych, które już mają pewien przebieg. Podczas produkcji na ich powierzchni pozostaje cienka warstwa środków chemicznych używanych do wyjmowania opony z formy. To właśnie ona powoduje, że bieżnik przez pierwsze kilkadziesiąt kilometrów może mieć nieco gorszą przyczepność.

Dodatkowo nowe opony potrzebują czasu, aby dopasować się do obręczy, zawieszenia i nawierzchni. W pierwszych dniach eksploatacji bieżnik, karkas oraz warstwa gumy pracują w nowy sposób - to moment, gdy ogumienie "uczy się" auta i sposobu jazdy kierowcy. Jak podaje Michał Darecki, z serwisu Darecki Serwis, "W trakcie tego okresu można zauważyć, że opony stają się bardziej elastyczne i lepiej przylegają do nawierzchni. Ważne jest, aby zwracać uwagę na zmiany w zachowaniu pojazdu, takie jak poprawa przyczepności czy stabilności podczas jazdy. Okres docierania trwa zwykle od 300 do 500 kilometrów".

. W tym czasie zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności:

unikanie gwałtownego przyspieszania i ostrego hamowania,

nie wchodzenie dynamicznie w zakręty,

obserwowanie zachowanie auta, zwłaszcza przy zmianach kierunku jazdy.

Po przejechaniu tego dystansu opony stają się bardziej elastyczne, ich powierzchnia zyskuje odpowiednią szorstkość, a przyczepność osiąga optimum.

Czy nowe opony są mniej bezpieczne?

Nie, jeśli kierowca zachowa ostrożność. W pierwszych dniach jazdy warto jednak pamiętać, że świeże opony mogą reagować inaczej niż zużyte - zwłaszcza na mokrej nawierzchni. Zbyt agresywna jazda może skończyć się poślizgiem lub nierównomiernym zużyciem bieżnika. Dlatego właśnie producenci zalecają spokojną eksploatację przez pierwsze kilkaset kilometrów.

Docieranie opon motocyklowych

Motocykliści muszą być jeszcze bardziej uważni. Nowe opony do motocykla również wymagają docierania - przy czym w tym przypadku wpływ na przyczepność jest bardziej zauważalny. Pierwsze 100-200 kilometrów warto przejechać wyjątkowo spokojnie, unikając mocnych przechyłów i ostrych manewrów.\

Niektórzy producenci, jak Continental, opracowali technologie eliminujące ten efekt. Przykładem jest Traction Skin, stosowany m.in. w modelu ContiRoadAttack 2, gdzie zamiast warstwy chemicznej na powierzchni opony tworzy się mikrochropowatość poprawiająca przyczepność od pierwszych metrów.

Czy można przyspieszyć docieranie opon?

Teoretycznie tak - można usunąć resztki warstwy ochronnej, delikatnie przecierając bieżnik alkoholem izopropylowym lub bardzo drobnym papierem ściernym. Jednak producenci rzadko zalecają takie działania. Bezpieczniej jest po prostu pozwolić oponom naturalnie się ułożyć podczas spokojnej jazdy.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL