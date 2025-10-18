Poranek w Forte dei Marmi pachniał kawą i solą. Na hotelowym dziedzińcu stało Maserati MCPura Cielo w kolorze AI Aqua Rainbow - niebieskim, który w słońcu mieni się zielenią i fioletem, jakby ktoś wymieszał w lakierze południowe niebo. Słońce odbijało się w karoserii wykonanej częściowo z włókna węglowego, a wokół panowała cisza jak tuż przed koncertem. Wystarczyło nacisnąć przycisk startu na kierownicy, by 3-litrowe V6 Nettuno zbudziło się chropowatym, metalicznym głosem.

Poranek w Forte dei Marmi. Kawa jeszcze gorąca, a 630-konne Maserati już gotowe do drogi Adam Majcherek INTERIA.PL

Silnik Nettuno - serce Maserati MCPura Cielo

To właśnie Nettuno czyni ten samochód wyjątkowym. To nie jest wspólne V6 Maserati i Alfy Romeo, tylko w pełni autorska jednostka Maserati - opracowana w Modenie, z technologią pre-chamber, czyli wstępnej komory spalania zaczerpniętą z Formuły 1. Dzięki niej mieszanka paliwowo-powietrzna zapala się szybciej, wydajniej i z większą kontrolą, co pozwala wyciągnąć z trzech litrów aż 630 KM i 730 Nm momentu obrotowego.

Silnik jest połączony z 8-biegową przekładnią dwusprzęgłową, która zmienia biegi w mgnieniu oka. Wszystko trafia wyłącznie na tylne koła, a masa własna wynosi zaledwie 1560 kg. Osiągi? 0-100 km/h w 2,9 s, ponad 320 km/h. Ale tu nie chodzi o liczby - chodzi o sposób, w jaki auto reaguje na gaz. Delikatne muśnięcie wystarczy, by poczuć, że pod stopą drzemie coś, co nie do końca chce być ujarzmione.

Drzwi unoszą się do góry jak skrzydła. Włoski teatr zaczyna się jeszcze zanim silnik Nettuno ożyje Adam Majcherek INTERIA.PL

Włoska droga, włoskie emocje

Trasa z Forte dei Marmi do Sestri Levante to 120 kilometrów drogi, która łączy morze z górami. W trybie GT auto jest zaskakująco spokojne - zawieszenie świetnie filtruje nierówności, skrzynia DCT zmienia biegi płynnie, a kierowca siedzi supernisko, ale wygodnie. To jedno z tych aut, które nie męczą nawet po dłuższej trasie. Gran turismo w pełnym tego słowa znaczeniu.

Ale wystarczy przełączyć w tryb Sport, by auto pokazało, po co powstało. Reakcja gazu jest błyskawiczna, wydech - aktywny, soczysty i pełen charakteru - gra jak orkiestra. Nie ma tu żadnej symulacji, żadnych sztucznych dźwięków z głośników. To czysta mechanika. Na krętych drogach między morzem a górami MCPura Cielo pokazuje charakter. Hamuje genialnie, błyskawicznie się rozpędza, a przeciążenia - wzdłużne i poprzeczne - są pierwsza klasa, jak przystało na rasowy supersamochód. Sztywność nadwozia nie ustępuje zamkniętej wersji coupe, co w roadsterze jest prawdziwym osiągnięciem.

Na górskich winklach między Levanto a Sestri Levante MCPura Cielo pokazuje prawdziwy charakter Lorenzo Marcinno' INTERIA.PL

Do Sestri Levante, jednego z najpiękniejszych nadmorskich miasteczek Ligurii, docieram z mokrymi plecami. To właśnie tu znajduje się plaża Baia del Silenzio, "Zatoka Ciszy", gdzie fale rozbijają się o kamienie, a zapach morza miesza się z aromatem espresso z pobliskich barów. W powietrzu czuć to, co Włosi nazywają dolce vita - słodycz życia. W październikowym słońcu płynie ono tu spokojnie, a kto chce może wciąż korzystać z morskiej kąpieli. W Polsce w tym samym momencie mamy deszcz i ledwie 7 stopni Celsjusza. Jak na innej planecie.

Maserati MCPura Cielo w sercu Sestri Levante. Ten samochód wygląda tu jak część miejskiej architektury Adam Majcherek INTERIA.PL

Bagażnik? Raczej pretekst

Jest chwila by spojrzeć na auto na spokojnie i z przyzwoitości poszukać w nim elementów praktycznych. Co z bagażnikiem? Z przodu - 50 litrów pojemności. W praktyce nie zmieści się nic poza kurtką lub małym plecakiem. Z tyłu - 100 litrów, zapomnij o podręcznej walizce do samolotu, tu miejsca wystarczy może na miękką torbę weekendową. Ale kto jedzie Maserati MCPura Cielo na lotnisko z walizką? To nie auto do pakowania bagażu. To auto, które pakuje emocje. I ma wozić kogoś, a nie coś.

Z tyłu MCPura Cielo mieści się około 100 litrów bagażu. W praktyce – jedna miękka torba i tyle Adam Majcherek INTERIA.PL

Dach, który zmienia wszystko

Zwykle nie przepadam za roadsterami. Są efektowne, ale często mniej sztywne i trudniejsze w prowadzeniu. MCPura Cielo jest wyjątkiem. Z otwartym dachem czuć jazdę intensywniej - wiatr, zapach morza, echo silnika odbijające się od skał. Nie trzeba jechać bardzo szybko, by były emocje. Wystarczy kilkadziesiąt km/h, żeby poczuć, że żyjesz.

Szklany dach z elektrochromatycznym przyciemnianiem robi ogromne wrażenie, ale sposób jego obsługi - już nie. Otwiera się wyłącznie przez ekran systemu multimedialnego. Nie ma fizycznego przycisku, nie da się tego zrobić z pilota. W samochodzie za tyle pieniędzy to zaskakujący brak klasycznego włoskiego gestu.

Dach znika za plecami kierowcy w 12 sekund materiały prasowe

Sam ekran, mimo 10,25 cala i Android Automotive, wygląda jak ze zwykłego Fiata. Grafika i reakcja dotyku psują wrażenie luksusu. A przecież w tym wnętrzu wszystko inne jest dopracowane - Alcantara, karbon, haftowane logo Tridente, perfekcyjne spasowanie.

To mój największy zarzut dla tego auta. Wydając milion złotych oczekiwałbym innego rozwiązania. Czemu nie wykorzystano wielkiego ekranu za kierownicą, poświęcając centralną część konsoli na jakieś efektowne przełączniki najważniejszych funkcji? Z pewnością Włosi wiedzieliby jak to zrobić, by było pięknie.

Minimalizm po włosku: kierownica obszyta Alcantarą, selektor trybów jazdy i niewiele przycisków. Tylko po co ten ekran? Adam Majcherek INTERIA.PL

Włoskie gran turismo w pełnej formie

Z Sestri Levante jadę do firmy Henraux w Quercetcie. MCPura Cielo wraca w tryb GT i ponownie staje się rasowym gran turismo - stabilnym, spokojnym, pozwalającym delektować się drogą i krajobrazem. Podobno jest tu nawet jakieś nagłośnienie, ale… nie przychodzi do głowy, by je włączyć. Wolałem słuchać silnika.

W Henraux, wśród przepięknych bloków marmuru Carrara, Alessandro Conte, product manager Maserati Fuoriserie prezentuje swoje "dziecko" - program indywidualizacji, w którym można dobrać niemal każdy detal. Klienci mają niemal nieograniczone pole do popisu. Kolory, materiały, faktury - to jak porządne atelier krawieckie. Takich idywidualnych projektów robi się może 5 w roku. Potrafią zwiększyć cenę samochodu o 100 procent. Ale jak ktoś wydaje milion złotych, to czemu nie mógłby wydać dwóch?

W miejscu takim jak to najlepiej widać, czym jest MCPura. To nie supersamochód dla każdego, tylko manifest stylu.

Program indywidualizacji pozwala na stworzenie auta idealnie dopasowanego do gustu klienta Adam Majcherek INTERIA.PL

Po co nam jeszcze takie auta?

W świecie, w którym elektryki przyspieszają szybciej, ciszej i taniej, można zapytać - po co nam jeszcze coś takiego? Odpowiedź przychodzi po kilku minutach jazdy: Bo tu naprawdę czuć życie.

W ciężkim, przysadzistym elektryku z napędem na cztery koła czujesz pełną kontrolę. W tym Maserati - momentami czujesz strach. Tył lekko drga, układ kierowniczy reaguje błyskawicznie, a moment obrotowy potrafi zaskoczyć. Nie można pozwolić sobie na dekoncentrację. Ale właśnie o to chodzi. Bo emocje, które daje MCPura Cielo, są prawdziwe, nieprzewidywalne i - paradoksalnie - ludzkie.

3.0 V6 Nettuno, 630 KM, napęd na tył. MCPura Cielo nie tylko brzmi jak supersamochód – on naprawdę nim jest Lorenzo Marcinno' INTERIA.PL

Piękne, ale nie dla wszystkich

Maserati od lat silnie działało w Stanach, ale teraz cła na import nie pomagają w prowadzeniu biznesu. Marka nie ma też prestiżu inwestycyjnego Ferrari - MCPura raczej nie będzie autem, które po zakupie zyska na wartości. Ale w Maserati doskonale o tym wiedzą.

To samochód dla tych, którzy mają już Ferrari, McLarena i Lamborghini. Dla tych, którzy mogą pozwolić sobie na coś mniej oczywistego. MCPura Cielo to wybór ludzi, którzy nie muszą epatować bogactwem - bo już wszystko mają.

Bo jeśli jeździsz Maserati, to znaczy, że Ferrari stoi w garażu. Tylko dziś po prostu nie masz ochoty, żeby wszyscy o tym wiedzieli.

