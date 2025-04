Nie ma wątpliwości, że podróżowanie kamperem to doskonały pomysł na wakacyjny wyjazd, o czym świadczy coraz bogatsza oferta wynajmu tego typu pojazdów. Swoboda przemieszczania się, niezależność od bazy noclegowej oraz możliwość zatrzymania się niemal wszędzie czynią z kampera wyjątkowo kuszącą opcję.

Oznacza to, że zarówno kierowca, jak i pasażerowie kampera mają obowiązek podróżować z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, zajmując miejsca wyznaczone do przewozu osób. Warto również pamiętać, że mimo przestronności wnętrza, kampery zazwyczaj przystosowane są do przewozu maksymalnie 4-5 osób - i tylko tyle powinno nimi podróżować zgodnie z przepisami.