Skradzione pojazdy niemal natychmiast trafiają za granicę. Wiele z nich zostaje rozebranych na części lub trafia do dziupli na terenie Polski i Litwy. Dla przestępców najcenniejsze są modele oparte na bazie Fiata Ducato, Peugeota Boxera i Citroena Jumpera - te pojazdy są wyjątkowo łatwe do złamania.

Co może zrobić zwykły właściciel kampera? Przede wszystkim zadbać o dobre miejsce do parkowania - najlepiej garaż lub zamknięty plac. Jeśli to niemożliwe, to chociaż miejsce oświetlone latarnią.