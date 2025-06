Holandia należy do krajów z jednymi z najwyższych cen paliw w Europie. Oprócz wysokich podatków akcyzowych, które stanowią znaczną część końcowej ceny litra benzyny czy oleju napędowego, na koszt tankowania wpływają również specyficzne uwarunkowania rynkowe tego kraju.

Konkretne lokalizacje, które regularnie wypadają korzystnie w rankingach cenowych, to między innymi stacje w Steenwijk, Koewacht, Fredriksoord, Havelte czy Dieverbrug..

Najbardziej niekorzystna pora na tankowanie to wczesne godziny poranne, między 6:00 a 8:00. W tym czasie stacje wykorzystują zwiększony ruch związany z dojazdami do pracy i podnoszą ceny do najwyższego poziomu. Różnica może sięgać kilkunastu centów na litrze w porównaniu z najkorzystniejszymi godzinami.