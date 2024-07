Spis treści: 01 Co się psuje w silniku 1.2 PureTech? Problemy z paskiem rozrządu

02 1.2 PureTech z wydłużoną gwarancją. 10 lat lub 175 tys. km

03 1.2 PureTech - które modele i roczniki objęte są przedłużoną gwarancją producenta?

04 Przedłużona gwarancja 1.2 Pure Tech. Citroen - modele i roczniki

05 Przedłużona gwarancja 1.2 Pure Tech. DS - modele i roczniki

06 Przedłużona gwarancja 1.2 Pure Tech. Opel - modele i roczniki

07 Przedłużona gwarancja 1.2 Pure Tech. Peugeot - modele i roczniki

08 Przedłużona gwarancja 1.2 Pure Tech. Toyota

Opracowany przez PSA silnik 1.2 PureTech szybko zyskał sobie miano "najgorszego silnika" w historii francuskiego koncernu. Wewnętrzna konkurencja była spora, bo w ostatnich dwóch dekadach Francuzi nie mieli szczęścia do nowych silników benzynowych. Oprócz 1.2 PureTech kierowcom mocno dał się też we znaki np. doładowany 1.6 THP.

Co się psuje w silniku 1.2 PureTech? Problemy z paskiem rozrządu

Rozwiązaniem, które sprawiło najwięcej kłopotów w 1,2 l PureTech było zastosowanie paska rozrządu pracującego w kąpieli olejowej. Początkowo interwał wymiany paska rozrządu określony został przez producenta na 180 tys. km. Z czasem zmniejszono go do 160 tys. km.

Szybko okazało się, że kąpiel olejowa, która w teorii powinna przedłużać żywotność paska, drastycznie ją skracała. Nagminnym zjawiskiem jest łuszczenie się rozpuszczanego przez olej paska. Jego fragmenty tworzą z czasem gęstą maź, która trafia m.in. do pompy próżniowej i zatyka smok pompy oleju. Efektem może być np. utrata siły hamowania i - co niestety zdarza się dość często - zatarcie silnika.

1.2 PureTech z wydłużoną gwarancją. 10 lat lub 175 tys. km

Po fali pozwów i zajęciu się sprawą przez czołowych francuskich prawników, w marcu koncern Stellantis zdecydował się na wydłużenie gwarancji na silniki 1.2 PureTech z paskiem rozrządu (w połowie 2022 roku zastąpiono go łańcuchem). Fabryczna obowiązywała przez 6 lat i 100 tys. km. Nowa - pod warunkiem stosowania się do zaleceń serwisowych - wynosić ma 10 lat lub 175 tys. km. Objęte są nią również pojazdy sprzedane na polskim rynku.

O jakich warunkach mowa? Chodzi np. o zachowanie interwałów przeglądów olejowych. Producent zaleca wymianę oleju co 20-25 tys. km lub co roku. Ale nie oznacza to, że samochód musi mieć pełną historię serwisową w ASO.

Przeglądy okresowe winny być wykonane zgodnie z planem przeglądów zalecanym przez producenta, przez dowolny profesjonalny serwis samochodowy. tłumaczy w rozmowie z Interią Wojciech Osoś - rzecznik prasowy Stellantisa w Polsce

Dodaje jednak, że w przypadku kierowców, którzy dokonywali napraw silników w swoich samochodach - diagnostyka i naprawa usterki muszą być wykonywane w autoryzowanej sieci producenta pojazdu.

Nie wymagamy 100 proc. faktur za przeglądy, a jedynie 3 ostatnie, z tolerancją ich wykonania 3 miesięcy i/lub 3000 km. tłumaczy w rozmowie z Interią Wojciech Osoś - rzecznik prasowy Stellantisa

Osoś podkreśla, że w przypadku marek koncernu (Citroen, DS, Opel oraz Peugeot) i problemu z nadmiernym zużyciem oleju wydłużona ochrona producenta obejmuje pojazdy wyprodukowane do:



EB Turbo GEN1: 11 lutego 2022 r.

EB Turbo GEN2: 22 lutego 2023 r.

W 2022 roku wprowadziliśmy nowy pasek, który przeszedł rygorystyczne testy potwierdzające, że jest to niezawodne rozwiązanie odpowiednie dla 3-cylindrowych silników benzynowych EB2 generacji GEN1 i GEN2. tłumaczy Osoś

I dodaje, że problem nie dotyczy nowych samochodów. Obecnie produkowana generacja 3-cylindrowych silników benzynowych GEN3 wyposażona jest w łańcuch rozrządu m.in. ze względu na pojawienie się wersji hybrydowych (MHEV) i zoptymalizowanie konstrukcji (zwiększenie liczby części wspólnych z 4-cylindrowymi silnikami benzynowymi).

1.2 PureTech - które modele i roczniki objęte są przedłużoną gwarancją producenta?

Ciekawe zestawienie przygotował branżowy serwis l’argus.fr. Francuzi opublikowali właśnie szczegółową listę modeli i roczników objętych rozszerzoną gwarancją producenta. Znajdziemy na niej marki:

Citroen (roczniki od 2014 do 2022)

DS (roczniki od 2014 do 2022)

Opel (roczniki od 2017 do 2022)

Peugeot (roczniki od 2014 do 2022)

Toyota (roczniki od 2019 do 2022).

Warto wiedzieć, że przedłużona gwarancja dotyczy całej rodziny silnika 1.2 PureTech - oznacza to, że w zależności od modelu, dotyczy ona zarówno aut wyposażonych w turbosprężarkę, jak i pozbawionych turbodoładowania.



Przedłużona gwarancja 1.2 Pure Tech. Citroen - modele i roczniki

Citroen C1 II - kwiecień 2014 do 2018 - 82 KM (bez doładowania)

- kwiecień 2014 do 2018 - 82 KM (bez doładowania) Citroen C3 II - kwiecień 2014 do 2017 - 82 KM (bez doładowania) i 110 KM (z doładowaniem)



- kwiecień 2014 do 2017 - 82 KM (bez doładowania) i 110 KM (z doładowaniem) Citroen C3 III - 2017 do 20 czerwca 2022 - 68/82 KM (bez doładowania) i 110 KM (z doładowaniem)

- 2017 do 20 czerwca 2022 - 68/82 KM (bez doładowania) i 110 KM (z doładowaniem) Citroen C3 Picasso - 2015-2017 - 110 KM (z doładowaniem)

- 2015-2017 - 110 KM (z doładowaniem) Citroen C3 Aircross I - 2017 do 20 czerwca 2022 - 82 KM (bez doładowania) i 110 130 KM (z doładowaniem)

- 2017 do 20 czerwca 2022 - 82 KM (bez doładowania) i 110 130 KM (z doładowaniem) Citroen C4 II - kwiecień 2014 do 2018 - 110/130 KM (z doładowaniem)

kwiecień 2014 do 2018 - 110/130 KM (z doładowaniem) Citroen C4 III - 2020 do 20 czerwca 2022 - 110/130/155 KM (z doładowaniem)



- 2020 do 20 czerwca 2022 - 110/130/155 KM (z doładowaniem) Citroen C4 Picasso II/ C4 SpaceTourer - 2015-2021 110/130 KM (z doładowaniem)



- 2015-2021 110/130 KM (z doładowaniem) Citroen C4 Cactus - 2014-2020 - 82 KM (bez doładowania), 110/130 KM (z doładowaniem)

- 2014-2020 - 82 KM (bez doładowania), 110/130 KM (z doładowaniem) Citroen C5 Aircross - 2018 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem)



- 2018 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem) Citroen Berlingo II - 2016-2018 - 110 KM (z doładowaniem)



- 2016-2018 - 110 KM (z doładowaniem) Citroen Berlingo III - 2018 do 20 czerwca 2022 - 110/130 KM (z doładowaniem)

Przedłużona gwarancja 1.2 Pure Tech. DS - modele i roczniki

DS 3 - 2014-2019 - 82 KM (bez doładowania), 110/130 KM (z doładowaniem)

- 2014-2019 - 82 KM (bez doładowania), 110/130 KM (z doładowaniem) DS 3 Crossback - 2019 do 20 czerwca 2022 - 110/130/155 KM (z doładowaniem)

- 2019 do 20 czerwca 2022 - 110/130/155 KM (z doładowaniem) DS 4 I - 2014-2018 - 130 KM (z doładowaniem)

- 2014-2018 - 130 KM (z doładowaniem) DS 4 II - 2021 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem)

- 2021 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem) DS 7 Crossback - 2018 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem)

Przedłużona gwarancja 1.2 Pure Tech. Opel - modele i roczniki

Opel Corsa F - 2019 do 20 czerwca 2022 - 75 KM (bez doładowania), 100/130 KM ( z doładowaniem)



- 2019 do 20 czerwca 2022 - 75 KM (bez doładowania), 100/130 KM ( z doładowaniem) Opel Crossland X - 2019 do 20 czerwca 2022 - 110/130 KM (z doładowaniem)



- 2019 do 20 czerwca 2022 - 110/130 KM (z doładowaniem) Opel Mokka - 2021 do 20 czerwca 2022 - 110/130/155 KM (z doładowaniem)



- 2021 do 20 czerwca 2022 - 110/130/155 KM (z doładowaniem) Opel Grandland X - 2017 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem)



Przedłużona gwarancja 1.2 Pure Tech. Peugeot - modele i roczniki

Peugeot 108 - kwiecień 2014 do 2018 - 82 KM (bez doładowania)

- kwiecień 2014 do 2018 - 82 KM (bez doładowania) Peugeot 208 I - kwiecień 2014 do 2019 - 68/82 KM (bez doładowania), 110 KM (z doładowaniem)



- kwiecień 2014 do 2019 - 68/82 KM (bez doładowania), 110 KM (z doładowaniem) Peugeot 208 II - 2019 do 20 czerwca 2022 - 75 KM (bez doładowania), 100/130 KM (z doładowaniem)



2019 do 20 czerwca 2022 - 75 KM (bez doładowania), 100/130 KM (z doładowaniem) Peugeot 308 II - kwiecień 2014 do 2021 - 110/130 KM (z doładowaniem)

- kwiecień 2014 do 2021 - 110/130 KM (z doładowaniem) Peugeot 308 III - 2021 do 20 czerwca 2022 - 110/130 KM (z doładowaniem)

- 2021 do 20 czerwca 2022 - 110/130 KM (z doładowaniem) Peugeot 508 II - 2020 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem)

- 2020 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem) Peugeot 2008 I - kwiecień 2014 do 2019 - 82 KM (be doładowania), 110/130 KM z doładowaniem



- kwiecień 2014 do 2019 - 82 KM (be doładowania), 110/130 KM z doładowaniem Peugeot 2008 II - 2019 do 20 czerwca 2022 - 110/130/155 KM



- 2019 do 20 czerwca 2022 - 110/130/155 KM Peugeot 3008 I - 2015-2016 - 130 KM (z doładowaniem)

- 2015-2016 - 130 KM (z doładowaniem) Peugeot 3008 II - 2016 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem)



- 2016 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem) Peugeot 5008 I - 2015-2017 - 130 KM (z doładowaniem)



- 2015-2017 - 130 KM (z doładowaniem) Peugeot 5008 II - 2017 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem)



- 2017 do 20 czerwca 2022 - 130 KM (z doładowaniem) Peugeot Partner II - 2016-2018 - 110 KM (z doładowaniem)

- 2016-2018 - 110 KM (z doładowaniem) Peugeot Partner III - 2018 do 20 czerwca 2022 - 110/130 KM (z doładowaniem)

- 2018 do 20 czerwca 2022 - 110/130 KM (z doładowaniem) Peugeot Rifter - 2018 do 20 czerwca 2022 - 110/130 KM (z doładowaniem)

Przedłużona gwarancja 1.2 Pure Tech. Toyota

Toyota Proace City - 2019 do 20 czerwca 2022 - 110 KM/130 KM (z doładowaniem)