7150 osób do zwolnienia. Niemiecki gigant mówi wprost

W listopadzie ubiegłego roku świat obiegła informacja o narastających problemach wśród firm, które żyły dotychczas z produkcji podzespołów do samochodów spalinowych. Jak wynikało z komunikatów wystosowanych m.in. przez takie koncerny jak Bosch, ZF czy Continental - z uwagi na stopniowe przechodzenie branży motoryzacyjnej na elektromobilność, przedsiębiorstwa te zostały zmuszone do zmian w dotychczasowej strategii zarządzania. Wspomniane zmiany już teraz w dużym stopniu odbijają się na samych pracownikach.

Grupa Continental zwolni ponad 7 tys. osób

Przykładem niech będzie wspomniana grupa Continental, znana głównie z produkcji opon samochodowych. Jak wynika z niedawnego oświadczenia - spółka zamierza zlikwidować 7150 stanowisk w zakładach na całym świecie. Ograniczenie zatrudnienia ma być wynikiem wdrożenia nowego programu cięcia kosztów, który ma pomóc przedsiębiorstwu skoncentrować zasoby na technologiach "pojazdów definiowanych programowo". Jak można się domyślić - w tym korporacyjnym sformułowaniu chodzi konkretnie o samochody elektryczne.

Jak podkreślają przedstawiciele Continentala, firma zmaga się również z wyraźnym spowolnieniem produkcji samochodów na świecie oraz wysokimi stopami inflacji. W celu usprawnienia struktury biznesowej spółki Continental planuje m.in. rozwiązanie całego działu Smart Mobility. To właśnie w jego strukturach opracowywane jest m.in. oprogramowanie do samochodów autonomicznych oraz rozwijane są funkcje bezpieczeństwa do nowych pojazdów.

Pierwsze zwolnienia obejmą niemal 4 proc. stanowisk

Pierwsza fala zwolnień ma nastąpić jeszcze w tym kwartale. Redukcją zostanie objętych niemal 4 proc. stanowisk, głównie w działach administracji oraz sprzedaży. Tylko w samych Niemczech pracę może stracić nawet tysiąc osób w około 30 lokalizacjach firmy. W ramach usprawnienia efektywności produkcji i ograniczenia kosztów transportu, firma rozważa skumulowanie dużej części swojej produkcji w jednym zakładzie.

Pod koniec 2022 roku Continental zatrudniał około 200 000 pracowników w 57 krajach - także w Polsce. Na obecną chwilę nie wiadomo jednak, czy nasz rodzimy oddział także zostanie objęty zwolnieniami. Podczas niedawnego spotkania z akcjonariuszami, firma podkreśliła, że nowa strategia pomoże zaoszczędzić spółce nawet 400 mln euro rocznie. Marc Siedler, rzecznik Continental stwierdził ponadto, że uproszczenie struktur firmy i ograniczenie jej funkcji jest niezbędne dla jej pomyślnej przyszłości.