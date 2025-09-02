BYD, globalny lider elektromobilności, rozwija swoją ofertę w Europie. Po sukcesie SUV-a SEAL U DM-i firma prezentuje w Polsce SEAL 6 DM-i - model, który wyróżnia się nie tylko technologią Hybrid Super DM, ale też odważnym wyborem nadwozia kombi.

BYD stawia na kombi - ruch wbrew trendom

Na rynku, w którym królują SUV-y i crossovery, niemal nikt nie odważa się stawiać na kombi. BYD zdecydował się jednak pójść pod prąd i obok klasycznego sedana wprowadza do Europy model SEAL 6 DM-i w odmianie Touring. To pierwsze kombi marki na naszym kontynencie. Wyróżnia je bagażnik mieszczący od 500 do 1535 litrów i aerodynamiczna sylwetka ze współczynnikiem oporu powietrza 0,28.

BYD SEAL 6 DM-i w wersji Touring ma bagażnik o pojemności 500 litrów materiały prasowe

BYD z rekordami sprzedaży

Chińskie BYD to dziś największy na świecie producent aut elektrycznych i hybryd plug-in. Firma obecna w ponad 90 krajach rozwija własne technologie - od baterii Blade po autorski system Hybrid Super DM. W Europie dobrze przyjęto SUV-a SEAL U DM-i, którego sprzedaż na całym świecie przekroczyła już milion sztuk. SEAL 6 DM-i to kolejny krok w ofensywie marki, tym razem w segmencie sedanów i kombi klasy średniej.

Hybrid Super DM - jazda jak elektrykiem, zasięg jak w aucie spalinowym

Sercem nowego modelu jest układ Hybrid Super DM, który oferuje dwa tryby: elektryczny (EV) oraz hybrydowy (HEV). Do wyboru są dwa akumulatory Blade - 10,08 kWh (wersja Boost) oraz 19 kWh (Comfort Lite i Comfort). Sama jednostka spalinowa napędzająca auto ma pojemność 1,5 litra i moc zaledwie 101 KM. Podstawowe parametry całego układu napędowego to:

Zasięg w trybie elektrycznym: do 105 km (sedan) i 100 km (Touring).

Zasięg całkowity: do 1505 km (sedan Boost) i 1350 km (Touring).

Moc układu napędowego: 183-212 KM (zależności od wersji).

Osiągi: 0-100 km/h w 8,5-8,9 s, prędkość maksymalna 180 km/h.

Ładowanie prądem przemiennym (AC) odbywa się z mocą do 6,6 kW, a stałego (DC) - 26 kW. Szybsze pozwala naładować akumulator od 30 do 80 proc. w 23 minuty, co zniechęca do korzystania z szybkich ładowarek w trasie. Standardem jest także funkcja V2L, umożliwiająca zasilanie urządzeń elektrycznych o mocy do 3,3 kW. To rozwiązanie przydatne np. podczas pikniku, albo w sytuacji awaryjnego braku prądu w domu.

BYD SEAL 6 DM-i dostępne będzie również jako sedan materiały prasowe

Wymiary i przestronność - sedan i kombi w segmencie C/D

SEAL 6 DM-i sedan mierzy 4840 mm długości, 1875 mm szerokości i 1495 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2790 mm. Oferuje bagażnik o pojemności 491 l (1370 l po złożeniu siedzeń).

Touring ma identyczną długość i szerokość, ale jest minimalnie wyższy (1505 mm). Pojemność bagażnika wynosi 500 l, a po złożeniu tylnej kanapy rośnie do imponujących 1535 l.

Akumulator o pojemności 19 kWh ma pozwalać na przejechanie do 100 km w trybie elektrycznym materiały prasowe

Ceny w Polsce - start od 152 600 zł

Ofertę otwiera sedan SEAL 6 DM-i Boost za 152 600 zł. Wersja Comfort Lite kosztuje 176 300 zł, a topowa Comfort 180 600 zł. Touring jest nieco droższy: Boost to 159 100 zł, Comfort Lite 182 800 zł, a Comfort 187 100 zł. Wszystkie odmiany wyróżniają się bogatym wyposażeniem standardowym i 6-letnią gwarancją producenta (gwarancja na układ napędowy - 8 lat).

SEAL 6 DM-i wśród konkurentów

Na polskim rynku Touring zmierzy się z innymi hybrydami plug-in w nadwoziu kombi - Škodą Superb iV, Oplem Astra Sports Tourer PHEV, Citroenem C5 X PHEV oraz Peugeotem 308 SW PHEV. Wymiarami najbliżej mu do Citroena C5 X, ale dzięki cenie zaczynającej się od 159 tys. zł będzie też rywalem dla mniejszych Astry i 308 SW.

Z modelem SEAL 6 DM-i BYD będzie próbowało udowodnić, że w świecie elektromobilności wciąż jest miejsce na klasyczne nadwozia. Sedan i kombi z hybrydą plug-in o dużym zasięgu to propozycja dla polskich rodzin, które chcą połączyć nowoczesną technologię z funkcjonalnością na co dzień, ale niekoniecznie na pokładzie SUV-a.

