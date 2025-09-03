W skrócie Kolor karoserii samochodów wpływa na temperaturę powietrza, co udowodnili naukowcy z Lizbony.

Czarne auta mogą podnosić temperaturę w mieście nawet o 3,8 st. C.

Zamiana ciemnych aut na jasne może pomóc w walce z efektem miejskiej wyspy ciepła.

Kolor auta a temperatura otoczenia

Eksperyment przeprowadzony przez badaczy z Lizbony, opisany w czasopiśmie City and Environment Interactions, polegał na pomiarze temperatury powietrza wokół dwóch zaparkowanych samochodów - czarnego i białego. Pomiary prowadzono przez ponad pięć godzin w słoneczny dzień przy temperaturze powietrza wynoszącej 36 st. C. Wyniki były jednoznaczne: czarny samochód podniósł temperaturę otoczenia nawet o 3,8 st. C w porównaniu z asfaltem obok.

Różnica wynika z właściwości odbijania światła. Jasne kolory karoserii odbijają od 75 do 85 proc. promieniowania słonecznego, natomiast czarne powierzchnie pochłaniają niemal całe światło i nagrzewają się znacznie szybciej. Cienka metalowa karoseria rozgrzewa się intensywniej niż asfalt i oddaje ciepło bezpośrednio do powietrza.

Efekt miejskiej wyspy ciepła i rola samochodów

Efekt miejskiej wyspy ciepła oznacza, że miasta są wyraźnie cieplejsze od otaczających je terenów wiejskich. Według danych programu Copernicus różnice temperatur w Europie latem mogą sięgać 10-15 st. C. Powodem są gęsta zabudowa, asfalt i beton, które magazynują ciepło, a także ruch samochodowy i klimatyzacja.

Badanie pokazuje, że tysiące zaparkowanych pojazdów w ciemnych kolorach działają jak dodatkowe źródła ciepła. W miastach, gdzie problem upałów jest szczególnie dotkliwy, nawet drobne czynniki mogą znacząco wpływać na komfort mieszkańców i bezpieczeństwo zdrowotne.

Jasne kolory aut sposobem na ochłodzenie miast

Zespół z Lizbony wyliczył, że gdyby większość samochodów w mieście miała jasne nadwozia, współczynnik odbicia światła na ulicach mógłby wzrosnąć z około 20 do 40 proc. W upalne i bezwietrzne dni przełożyłoby się to na obniżenie temperatury powietrza w pobliżu powierzchni.

Naukowcy wskazują, że zmiany można zacząć od flot samochodów komunalnych, dostawczych i taksówek. To relatywnie tanie i szybkie rozwiązanie w porównaniu z kosztownymi inwestycjami w infrastrukturę miejską, jak np. zazielenianie ulic czy instalacja chłodzących nawierzchni.

Rosnące zagrożenie upałami w Europie

W ostatnich latach fale upałów w Europie stały się częstsze, a temperatury powyżej 40 st. C przestały być rzadkością. Nocą miasta często są cieplejsze od okolicznych terenów o 4 st. C lub więcej, co utrudnia odpoczynek i zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych. Stres cieplny sprzyja odwodnieniu, chorobom układu oddechowego i krążenia oraz negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne.

